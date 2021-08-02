Тропами Зозули: путеводитель по Ла Лиге для украинского националиста

Мало кого испанская земля встретила так негостеприимно, как Романа Зозулю.

И ведь проблема надуманная! Фото футболиста с добровольцами, для которых он волонтерил, - норма для воюющей страны. Более того, на фоне коллег, вроде Ракицкого или Ордеца, позиция Зозули заслуживает всяческого поощрения.

Увы, большинство испанцев так не считает. Таковы их взгляды на мир. Если в Украине т.н. леваков практически не осталось, то на Пиренеях они составляют большинство в парламенте и формируют правительство. Не нравится? Думаете, это плохо? Так вот, испанцы то же самое думают про нас. В каждом монастыре - свой устав.

Впрочем, не все безнадежно. Испания - страна лоскутная и неоднородная; с автономиями, сложной историей и сепаратистскими движениями. Этим можно и нужно пользоваться, но для начала надо хотя бы их знать.

Агенты Зозули не знали - и сами видите, к чему это привело.

***

Так вот, если бы Зозуля однажды заиграл достаточно хорошо для "Реала" и "Атлетико", ему бы ничего не угрожало. Самые влиятельные группы фанатов обоих клубов - не просто правые, а ультраправые.

Наибольшая ультрас-группа "Реала" - Ultras Sur - была основана в 1980 году и имеет давние связи с фашистским движением Hogar Social de Madrid. Целых 30 лет ультрасы спокойно посещали "Бернабеу", но затем их выгнал оттуда Флорентино Перес. Недопонимание росло еще с 1998 года, когда Ultras Sur выбежали на поле в полуфинале ЛЧ против "Боруссии". Ну а финальной каплей стало осквернение могилы жены Переса. Тут мы согласны с Фло - это омерзительно.

Оставшись без "Бернабеу", Ultras Sur ездили на выезды и поддерживали дубль - "Кастилью". В 2018 году они даже вновь объявились на главной арене, вывесив свои флаги, но это была разовая акция.

Не менее правого толка и фанаты "Атлетико". Их Front Athletic - самая большая правая группировка в стране и насчитывает аж 1,200 бойцов. Поначалу она поддерживалась клубом, несмотря на периодические вспышки насилия, но дружба разладилась в 1998 году, когда член Фронта Рикардо Герра зарезал поклонника "Сосьедада" Айтора Сабалету.

Второй инцидент случился в 2014-м, когда Фронт встретился возле "Кальдерона" с объединенными мобами "левых" - и тогда погиб фанат "Депортиво" Франсиско Табоада по прозвищу Джимми. Тогда же боссы "Атлетико" вычеркнули Front Athletic из числа официальных фан-групп, но стадион для них не закрыли - они по-прежнему стоят за южными воротами "Ванда Метрополитано".

Сложнее история с "Барселоной". Сам по себе клуб придерживается левой идеологии, а также топит за независимость Каталонии. Вы, наверное, помните, слова Жерара Пике во время последнего референдума. 95% поклонников "Барсы" с ним солидарны.

А вот движение ультрас в столице Каталонии, как ни странно, ультраправое. Основанные в 1991 году Boixos Nois ладили с Жоаном Гаспаром, но когда в 2003 году президентом впервые избрали Жоана Лапорту, их с "Камп Ноу" выгнали, а то их неонацистская символика шла вразрез с ценностями клуба.

Движение на этом, впрочем, не умерло, и в 2018 году его членов видели в Барселоне и Мадриде, где они навязали драку коммунистам из "Райо Вальекано".

***

Таким образом, в "Реал" и "Атлетико" можно смело идти самому отъявленному националисту, а вот в "Барсу" - не совсем.

Среди клубов поменьше правое движение тоже процветает. Например, в регионе Валенсия правые вообще все - и "Леванте", и "Эльче" и, собственно, "Валенсия". К ультрас последней - Curva Nord - принадлежат 1,800 человек, из которых больше сотни - на контроле у полиции. Их главный враг - каталонские сепаратисты, но и остальных леваков на "Месталье" не жалуют.

Националистические взгляды приветствуются на "Эль Молиноне" в Хихоне, где заправляет не самая большая (400 человек), но очень активная группа Ultra Boys. Их конек - корео, выезды и драки с левыми соседями из "Овьедо".

espalda ultra vlc... foto de partido valencia vs granada pic.twitter.com/ViMiPCxDfr — ektor tattooink (@EktorTattooink) June 12, 2013

Blue and White Brigades из "Эспаньола" - поборники испанской государственности и противники независимой Каталонии. "Барсу" они не выносят на дух, и нередко их ненависть выливается в штрафы для клуба. Сложно посчитать, сколько выплатили "Попугаи" за баннеры ультрас в адрес Пике и Шакиры.

Наконец, "Бетис" - еще одно убежище правых, именующих себя Gol Sur. Раньше их было свыше 1,000, а теперь осталось несколько сотен; отвечают за корео и прочие перфомансы на "Бенито Вильямарин", а попутно враждуют с левыми соседями из "Севильи". Про футбол тоже не забывают, но методы, прямо скажем, диковатые - так, при Пепе Меле они вторглись на тренировку, чтоб взбодрить игроков.

Собственно, поэтому на "Вильямарине" к Зозуле и не было никаких претензий. Наоборот, Gol Sur позже троллили его фотками коммунистов из "Райо Вальекано".

Также среди клубов с правыми поклонниками выделяем "Хетафе", "Вальядолид", "Малагу", "Мальорку", "Леганес", "Кордобу" и "Нумансию". Ну а в Сарагосе, как и в Севилье, есть и те, и другие - и они периодически выясняют отношения между собой.

***

Разговор о левых фанатах в Ла Лиге не обходится без Los Biris, старейшей группы ультрас на Пиренеях, основанной в 1975 году. Эти ребята - поклонники "Севильи". В настоящее время их около 1,000 человек и, хотя трения с клубными боссами периодически возникают, запрета на посещение матчей нет.

Исторический враг антифашистов из Los Biris - Front "Атлетико" Мадрид. Также за последние годы севильцы дважды дрались с ультраправыми из "Лацио". Ну и, разумеется, Gol Sur.

"Райо Вальекано" - вероятно, самый левый клуб всего испанского чемпионата. Вы, наверное, заметили, что в Мадриде преобладают правые движи, но район Вальекас, где базируется клуб, не такой. Собственно, он и не был Мадридом до середины ХХ века, когда так решили чиновники. В основном в Вальекасе проживает рабочий класс. Здесь все левого толка - музыка, телевидение, газеты. И, разумеется, ультрас.

Bukaneros - та самая группа, которая наехала на Романа Зозулю. Она не сильно многочисленная, но очень громкая и обожает скандалы. Не так давно они устроили погромы из-за ареста рэпера Пабло Хаселя, который в своих текстах оскорблял монархию. Ходили также слухи, что некоторые фанаты "Райо" воевали за сепаратистов на Донбассе.

Также извечно левыми являются сепаратисты из Галисии и Страны Басков. Среди первых выделяются Celtarras из Виго и Riazor Blues из Ла-Коруньи. Формально клубы от них открещиваются, но на практике все непросто. Так, в 2013 году ультрас надавили - и "Сельта" отказалась от подписания контракта с тренером Сальвой Бальестой из-за его националистических взглядов.

Фанатов "Депортиво" сейчас несколько сотен. В прошлом их было в десять раз больше, и с ними дружили легенды, вроде тренера Арсенио и форварда Бебето. Но в 2003 году один из выездов Riazor Blues закончился гибелью его члена, и клуб постепенно от них дистанцировался.

Левого толка также баскские фанатские группы - туда нашему брату лучше не ехать. В "Атлетик", понятно, украинцев и не возьмут - чтоб играть за Бильбао, нужно или иметь баскские корни, или родиться в городе. А вот в "Сосьедад" или "Осасуну" теоретически можно, но тоже лучше не надо.

Anaitasuna lehenengo puntua da pic.twitter.com/gXuwwxoGqR — Xabier Tximeno Inza (@InzaXabier) April 2, 2021

Фанаты из Сан-Себастьяна, как и их коллеги из Бильбао, топят за независимость Страны Басков и на матчах используют национальный флаг, "ikurriña". Их второе развлечение - антифашистские акции. Оно и неудивительно - город-то индустриальный. Даже название группы - Peña Mujika - пошло от местной фабрики.

За независимость басков и антифашизм топят также Indar Gorri - фанаты "Осасуны". На матчах памплонцев ikurriña развешана на каждом шагу, а больше всего здесь ненавидят ультрас мадридских клубов, что и понятно. С "Алавесом" (Iraultza 1921) и "Эйбаром" (Eskozia la Brava) - та же история, только эти не настолько агрессивны и больше упражняются в рисовании, чем в драках.

Ну и еще леваками считаются фанаты ряда мелких клубов - "Уэски", "Кадиса", "Луго", "Жироны", "Химнастика" и "Алькоркона", куда недавно свозили Зозулю. Последние неоднократно дрались на стороне своих союзников из "Райо Вальекано". В 2016 году группа Alkor Hooligans вроде бы была распущена, но след остался и идеология тоже.

***

Короче говоря, на стадионах Испании как в статусе у подростка - "все сложно".

Карта футбольных хулиганов от El Pais за 2014 год

У нас часто обижаются, мол, это они украинцев ненавидят в лице Зозули, но это неправда. На Пиренеях куча своих неразрешенных конфликтов, и Рома просто попал под горячую руку. Дважды.

И все почему? Его агенты не изучили вопрос. Да и Фуэнлабрада - тоже место неидеальное. Это пригород Мадрида, входящий в т.н. "красный пояс" - вот уже 40 лет выборы здесь выигрывают левые. Но у местного клуба хотя бы нет большого, организованного движа, так что, может, и прокатит. В "Альбасете" же прокатило, в конце концов.

Да и футболист Роман хороший, трудяга. Если и не забьет, то отработает на поле на 100%. Обидно, что с ним так обходятся, но что поделать?

Зато получился хороший урок для всех. Нравится вам или нет, но футбол - это политика, и прежде, чем подписывать контракт, нужно выяснить, подходит она тебе или нет.