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Реал назвал сумму, за которую готов продать Эдегора
Сливочные готовы расстаться с игроком
Real
"Реал" готов продать полузащитника Мартина Эдегора, сообщает ABC. По данным источника, мадридцы согласятся продать футболиста за 50 млн евро. При этом "Реал" попытается включить в соглашение опцию обратного выкупа.
При этом утверждается, что сам Эдегор ещё не принял решения о будущем. Футболист, по всей видимости, готов остаться в мадридском клубе. Кроме того, наставник "Реала" Карло Анчелотти рассчитывает на футболиста.
Вторую часть минувшего сезона Эдегор провёл в лондонском "Арсенале" на правах аренды. В 14 матчах АПЛ он забил один мяч и сделал две результативные передачи.
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