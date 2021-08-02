Реал назвал сумму, за которую готов продать Эдегора

"Реал" готов продать полузащитника Мартина Эдегора, сообщает ABC. По данным источника, мадридцы согласятся продать футболиста за 50 млн евро. При этом "Реал" попытается включить в соглашение опцию обратного выкупа.

При этом утверждается, что сам Эдегор ещё не принял решения о будущем. Футболист, по всей видимости, готов остаться в мадридском клубе. Кроме того, наставник "Реала" Карло Анчелотти рассчитывает на футболиста.

Вторую часть минувшего сезона Эдегор провёл в лондонском "Арсенале" на правах аренды. В 14 матчах АПЛ он забил один мяч и сделал две результативные передачи.