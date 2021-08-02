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Реал назвал сумму, за которую готов продать Эдегора

Испания
(2 голосов)

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Реал назвал сумму, за которую готов продать Эдегора

Real

Новина українською

"Реал" готов продать полузащитника Мартина Эдегора, сообщает ABC. По данным источника, мадридцы согласятся продать футболиста за 50 млн евро. При этом "Реал" попытается включить в соглашение опцию обратного выкупа.

При этом утверждается, что сам Эдегор ещё не принял решения о будущем. Футболист, по всей видимости, готов остаться в мадридском клубе. Кроме того, наставник "Реала" Карло Анчелотти рассчитывает на футболиста.

Вторую часть минувшего сезона Эдегор провёл в лондонском "Арсенале" на правах аренды. В 14 матчах АПЛ он забил один мяч и сделал две результативные передачи.

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В статье: Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.08.2021 в 16:42
А тем временем, по мнению некоторых итальянских СМИ, Криштиано Роналду мечтает сбежать из Ювентуса и очень надеется, что в этом ему поможет его бывший клуб - Реал Мадрид. Всё это может случиться, если уже этим летом пан Флорентино найдет средства на Килиана Мбаппе. Дальше, умные люди догадаются, что произойдет... Так вот, не для всего ли этого президент Реала устроил массовую распродажу игроков оптом и в розницу в это лето?. Объявил про каких-то неприкасаемых...Наивный...
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MES QUE UN CLUB
02.08.2021 в 16:59
Очень хочу увидеть Мбаппе в Реале. Этот чёрт уже слишком о$ел в своём возрасте, что врядли станет лучше. Будет Реал оплачивать соревнования ещё одного гольфиста.)))
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