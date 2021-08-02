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Барселона хочет подписать с Месси контракт до 8 августа

Испания
(5 голосов)

Игрок останется в каталонском клубе

Барселона хочет подписать с Месси контракт до 8 августа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжает активную работу над подписанием нового контракта с нападающим Лионелем Месси, пишет Mundo Deportivo.

Контракт 34-летнего Месси с "Барселоной" истек в конце июня 2021 года, стороны пока не продлили соглашение. Сообщалось, что они достигли договоренности о новом контракте, который будет рассчитан на пять лет. Футболист согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.

В прошедшем сезоне Месси провел 47 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (7)
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.08.2021 в 19:42
Панове РЕАЛісти - у барсоглорів своєрідне поповнення/повернення рагуля (мабуть блохастий+чорнодупий боря вже напівдорозі...) І найцікавіше вчора на статті Увірвалися. ДК-Верес -4:0! нікчемний барсоглор MES QUE UN CLUB спробував вчергове примазатися до фанатів ДИНАМО КИЇВ та взагалі з себе він такий "патріот" хоч куди... Натомість йому (месу) ДОБРЯЧЕ ВМАЗАЛИ АДЕКВАТНІ ВБОЛІВАЛЬНИКИ (раджу переглянути цю статтю усім -суцільне задоволення))) ТАК ТРИМАТИ І передусім я не відмовлю собі у задоволенні подякувати РЕАЛісту ВІКТОР АПЛОДІСМЕНТ Вітя - Друже, так як ти вчора розмазав цю сцикливу мессоозбочену гниду MES QUE UN CLUB, це просто тролінг 10000+ левела!!! Суцільне задоволення споглядати - як сцикло мес поліз у свою конуру (доречі, ВітяАплодісмент +++++++++ за допис, про те що мес - якийсь упоротий з села )))))) Не сумніваюся))))))Тримаймо стрій, РЕАЛісти ЗА НАМИ ПРАВДА РЕАЛ - НАЙТИТУЛОВАНІШИЙ КЛУБ РЕАЛІСТИ - НАЙКРАЩІ ВБОЛІВАЛЬНИКИ!!!
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
02.08.2021 в 19:36
Вот алени.. либо сокращаешь зарплату на 75%, либо идёшь нах вПСЖ или МС. И возвращаешь 50% от полученного за пять лет. Иначе ставим на счётчик. Вот как надо вести переговоры.
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+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.08.2021 в 19:09
Вообще вся эта задержка любопытна. Я бы на месте болельщиков Барселоны переживал, с учетом скорых движений на трансферном рынке, вероятного ухода Мбаппе из ПСЖ и желанием катарца приобрести ему на замену другую звезду. Неймара уже когда-то увели.
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
02.08.2021 в 19:23
Ну это наверное руководство Барсы должно переживать о трансферах, болельщики не выбирают и не платят за игроков. Какую команду слепят, на то и будем смотреть.))
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+1
-4
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
02.08.2021 в 19:26
мессооозбоочений сцикливий слизняк-українофоб мес
+3
0
Algrab (Костопiль)
02.08.2021 в 18:06
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+6
-2
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
02.08.2021 в 18:12
не можуть в Барсі без допінгу - мессооманія не відпускає
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+7
-2


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