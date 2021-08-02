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Барселона хочет подписать с Месси контракт до 8 августа
Игрок останется в каталонском клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает активную работу над подписанием нового контракта с нападающим Лионелем Месси, пишет Mundo Deportivo.
Контракт 34-летнего Месси с "Барселоной" истек в конце июня 2021 года, стороны пока не продлили соглашение. Сообщалось, что они достигли договоренности о новом контракте, который будет рассчитан на пять лет. Футболист согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.
В прошедшем сезоне Месси провел 47 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.
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