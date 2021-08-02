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“Мы не отпустим его бесплатно” – Лапорта о контракте молодого воспитанника
Похоже, переговоры зашли в тупик
Фото: FC Barselona / Автор: неизвестен
Президент “Барселоны” Жоан Лапорта на презентации Эмерсона прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта молодого Мориба. Похоже, что переговоры зашли в тупик.
“Мы постараемся, чтобы этот случай не повторился”, - сказал Лапорта, выступая на Камп Ноу на презентации Эмерсона.
“У него остался год, и он не хочет продлеваться. Мы не принимаем это и должны действовать”.
“Он хороший игрок, и, если он не продлится, он знает, что у него будут другие варианты. Нам не нужны игроки, которых мы воспитали здесь, дома, которые не хотят продлевать контракт”.
“Ему предоставили возможности, но клуб превыше всего, и они не могут сделать такой ход против нас. Я надеюсь, что ситуацию можно исправить”.
“Мне жаль, что он не понимает, что мы для него сделали. Мы не дадим ему уйти бесплатно” – подытожил Лапорта.
Ранее сообщалось, что полузащитнику было запрещено тренироваться и выступать за основную команду, пока он не продлит контракт.
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