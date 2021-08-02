“Мы не отпустим его бесплатно” – Лапорта о контракте молодого воспитанника

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта на презентации Эмерсона прокомментировал ситуацию вокруг продления контракта молодого Мориба. Похоже, что переговоры зашли в тупик.

“Мы постараемся, чтобы этот случай не повторился”, - сказал Лапорта, выступая на Камп Ноу на презентации Эмерсона.

“У него остался год, и он не хочет продлеваться. Мы не принимаем это и должны действовать”.

“Он хороший игрок, и, если он не продлится, он знает, что у него будут другие варианты. Нам не нужны игроки, которых мы воспитали здесь, дома, которые не хотят продлевать контракт”.

“Ему предоставили возможности, но клуб превыше всего, и они не могут сделать такой ход против нас. Я надеюсь, что ситуацию можно исправить”.

“Мне жаль, что он не понимает, что мы для него сделали. Мы не дадим ему уйти бесплатно” – подытожил Лапорта.

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Ранее сообщалось, что полузащитнику было запрещено тренироваться и выступать за основную команду, пока он не продлит контракт.