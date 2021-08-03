Президент Барселоны: Мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Лионеле Месси

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси. Цитирует босса "сине-гранатовых" AS.

"Каждую ночь мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Месси. Переговоры идут хорошо, в том направлении, которое мы задали. Мы делаем все возможное, все то, что в наших силах, чтобы он остался в "Барселоне". Месси хочет остаться в клубе, а я ценю это".