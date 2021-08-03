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Президент Барселоны: Мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Лионеле Месси

Испания
(10 голосов)

Такие признания

Президент Барселоны: Мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Лионеле Месси

Фото: sport.es/автор невідомий

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси. Цитирует босса "сине-гранатовых" AS.

"Каждую ночь мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Месси. Переговоры идут хорошо, в том направлении, которое мы задали. Мы делаем все возможное, все то, что в наших силах, чтобы он остался в "Барселоне". Месси хочет остаться в клубе, а я ценю это".

Напомним, контракт Лео с "Барселоной" закончился в конце июня. Аргентинец защищает цвета команды всю карьеру. В прошлой кампании он сыграл 35 поединков в Ла Лиге (30 голов и 9 результативных передач).

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
AS

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Комментарии (20)
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Dimka26 (Чернигов)
03.08.2021 в 11:52
А когда-то был нормальный клуб с нормальной командной игрой. А сейчас что это?) Какие нафиг сладкие сны?клуб идет под откос, а они они о Месси сходят с ума.
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+5
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.08.2021 в 12:06
Dimka26 (Чернигов) а що ж ви хочете - коли у керма колись успішного клубу став один мееесооозбочений презік - барт'МЕУ (555+++ млн євро давав Ліонеллі Мессі за її награну лояльність... ) зараз ж на зміну "партнеру" прийшов другий мееесооозбоочений презік - "Кожну ніч мені сняться солодкі сни, коли я думаю про Мессі. Переговори йдуть добре, в тому напрямку, який ми задали. Напрямок "Кабан" задає зрозуміло у якому руслі - хоч увесь клуб Барселона нах пішли - за тарілку Гаспаччо гратимете на полі, за синьо-гранатову емблему та Мессі - вашого награного "лідера"... Ліонелла Мессі себе відчула у свої 34 знов потрібною - а там на полі хоч потоп, хоч 2:8 з ... мессоооманія не відпускає - Барса принижуючись, знову пропускає...
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+6
0
Algrab (Костопiль)
03.08.2021 в 11:41
а ми все гадаємо, хто ж пише під ніком " монреальський олень" на форумі...А це ж Лапорта!!!
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+5
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.08.2021 в 12:18
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0
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.08.2021 в 11:18
ще й фото таке вдало підібране рудобородий допінгований гном у якості дами приймає вітання ( надсердечні, ) від мессооозбооченого президента блаугранас ... Весілля буде... в каталонських традиціях... а за свідка покличете кого... зі сторони нареченого - екс-колегу барт'МЕУ, а зі сторони нареченої - шепетівського АНАЛітика darian clark ...
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+5
0
prockop4uck (Киев)
03.08.2021 в 10:58
лооооооооооооооол знаю одного парня с форума, ему тоже стоит подумать о моське, так начинают сниться редакция под кроватью или прокопчук с кабачком
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+5
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.08.2021 в 11:05
prockop4uck (Киев) зараз прицокає мессооозбочений шизік darian clark - "захищати" заплямовану "честь" своєї дами прокопчук - давай гаси darian clark, аби ці мерзенні мессоозбооченці зі своїми кабачками не лізли тут до РЕАЛістів
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+7
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.08.2021 в 10:50
Несіть підгорілу тушу месссооооозбоооченого шизоооленя darian clark з шепетівської райПСИХпалати... Не може бути - комусь ще окрім дуріана сняться сни про Мессі ...
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+7
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
03.08.2021 в 10:49
Что за петушиные новости?
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+3
-6
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.08.2021 в 10:52
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог) 03.08.2021 в 10:49 Вам видніше - з барсодрочарні гей-клубу "великая путалонв" це ж у вас там кабачками стрес знімають - і завершують акти мессоооманії...
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+5
-1
metall5291 (Kharkiv)
03.08.2021 в 10:46
Великий Босс Великой Барселоны в своих грёзах о Великом Месси поднялся до уровня Великого Дариана.(). А местами даже превзошёл. Палата уже мала , пора открывать новый диспансер.
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+5
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
03.08.2021 в 10:39
Может это трудности перевода, но дядька вообще уже поехал. Старт Ла Лиги уже через 10 дней, если не подпишут к тому моменту, наверное в любви признается.
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+4
0
Litb@rski (Кёльн)
03.08.2021 в 10:37
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+3
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.08.2021 в 10:54
Не дивуйтеся Litb@rski (Кёльн) Недарма ж Жоан Лапорта носить прізвисько - "Кабан".....
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+6
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
03.08.2021 в 10:28
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼після таких відвертих зізнань чмоська зобов'язаний підписати контракт як істінний джентельмен
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+11
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.08.2021 в 10:46
ВікторАплодісмєнт (Київ) )))
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+7
-1
metall5291 (Kharkiv)
03.08.2021 в 10:47
Они обязаны пожениться, раз уж дело дошло до сладких снов.
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+9
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
03.08.2021 в 11:01
Ви уявляєте який "романтичні відносини" були у корупціонера барт'МЕУ з ЛеоМессі за 555+ млн євро... дороге "кохання" закінчилося зміною мессооозбоооченого партнера меською але не зміною ЕГОїстичного підходу Мессі до блаугранас (доречі чому ж це вони - синьо-гранатові дупки... шепетівському найНЕчеснішому мундо - як й не знати "подноготной" таких взаємовідносин у каталонському недогранді "великая путалона" 2:8 PORNOSTAR ( цілком відповідають своїм прізвиськам мерзенні мессоозбоченці...)
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+6
-1
oda1979 (Запорожье)
03.08.2021 в 10:13
Человек Лапорта думает хоть не много, когда говорит???
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+6
-1
FIORENTINA EL UNICO (FLORENTIA)
03.08.2021 в 11:09
oda1979 (Запорожье) Він ("Кабан" Лапорта) думає лиш одним, коли каже - своїм кабачком, як і усі мееессоозбооочені блаугранас...
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+5
0


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