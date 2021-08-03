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Президент Барселоны: Мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Лионеле Месси
Такие признания
Фото: sport.es/автор невідомий
Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси. Цитирует босса "сине-гранатовых" AS.
"Каждую ночь мне снятся сладкие сны, когда я думаю о Месси. Переговоры идут хорошо, в том направлении, которое мы задали. Мы делаем все возможное, все то, что в наших силах, чтобы он остался в "Барселоне". Месси хочет остаться в клубе, а я ценю это".
Напомним, контракт Лео с "Барселоной" закончился в конце июня. Аргентинец защищает цвета команды всю карьеру. В прошлой кампании он сыграл 35 поединков в Ла Лиге (30 голов и 9 результативных передач).
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