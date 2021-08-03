Лапорта: Мориба не будет играть за основу Барселоны, мы не принимаем его поведение

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта еще раз прокомментировал ситуацию с Илайшем Мориба, с которым клуб не может договориться о новом трудовом договоре. В прошлом сезоне Мориба провел 14 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол.

"Такое не должно повториться. Игрок вырос здесь, в Каталонии, однако пытается извлечь выгоду из того факта, что его контракт истекает через год. Мы не принимаем такое поведение. То, что происходит сейчас – это посыл для всех. Если игрок не хочет подписывать новый контракт, то он знает, что у него есть другие решения".