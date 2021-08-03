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Лапорта: Мориба не будет играть за основу Барселоны, мы не принимаем его поведение
Радикальный шаг
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта еще раз прокомментировал ситуацию с Илайшем Мориба, с которым клуб не может договориться о новом трудовом договоре. В прошлом сезоне Мориба провел 14 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол.
"Такое не должно повториться. Игрок вырос здесь, в Каталонии, однако пытается извлечь выгоду из того факта, что его контракт истекает через год. Мы не принимаем такое поведение. То, что происходит сейчас – это посыл для всех. Если игрок не хочет подписывать новый контракт, то он знает, что у него есть другие решения".
"Мориба не будет играть за основную команду "Барселоны", затем перейдет в другой клуб. Если кто-то хочет уйти, то может сделать это на условиях, которые нас устраивают. Мориба – отличный футболист, он понимает, что происходит. Клуб предоставил ему возможность, но он не ответил нам взаимностью. Надеюсь, что и он, и его окружение задумаются. Мы не понимаем, что он делает. Надеюсь, такого больше не произойдет с нашими воспитанниками".
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