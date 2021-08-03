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Лапорта: Мориба не будет играть за основу Барселоны, мы не принимаем его поведение

Испания
(1 голосов)

Радикальный шаг

Лапорта: Мориба не будет играть за основу Барселоны, мы не принимаем его поведение

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта еще раз прокомментировал ситуацию с Илайшем Мориба, с которым клуб не может договориться о новом трудовом договоре. В прошлом сезоне Мориба провел 14 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол.

"Такое не должно повториться. Игрок вырос здесь, в Каталонии, однако пытается извлечь выгоду из того факта, что его контракт истекает через год. Мы не принимаем такое поведение. То, что происходит сейчас – это посыл для всех. Если игрок не хочет подписывать новый контракт, то он знает, что у него есть другие решения".

"Мориба не будет играть за основную команду "Барселоны", затем перейдет в другой клуб. Если кто-то хочет уйти, то может сделать это на условиях, которые нас устраивают. Мориба – отличный футболист, он понимает, что происходит. Клуб предоставил ему возможность, но он не ответил нам взаимностью. Надеюсь, что и он, и его окружение задумаются. Мы не понимаем, что он делает. Надеюсь, такого больше не произойдет с нашими воспитанниками".

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (2)
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hardcorepwnz (Украина)
03.08.2021 в 12:19
Помню после крайнего Эль-Класико были слухи, что он хочет перейти в РМ, и вроде бы Перес тоже не против. Позже слухи повторились. Видимо не было дыма без огня.
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Dr. House (Поділля)
03.08.2021 в 12:18
Действительно, не понимаю этого Марибу. Не хочет играть на поле с Великим Месси ещё целых пять!!! Сумасшедший какой-то. Некоторые траву целуют по которой Месси ходит, а это?...Тьху, блъ
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