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Украинский вратарь перешел в Вальядолид

Испания
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Ярослав Мейхер продолжит карьеру в Испании

Украинский вратарь перешел в Вальядолид

Фото: https://www.realvalladolid.es / Автор: неизвестен

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Пресс-служба испанского клуба сообщила, что Ярослав Мейхер присоединился к “Вальядолиду” сегодня. Переход на правах свободного агента.

Ранее украинец выступал за “Логроньес”. В прошлом сезоне он провел за клуб из Сегунды четыре игры, в которых пропустил 5 голов.

Сообщается, что вратарь будет выступать за вторую команду Вальядолида, которая выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

Напомним, что по итогам прошлого розыгрыша Ла Лиги “Вальядолид” занял 19 место и вылетел в дивизион ниже. До этого клуб играл в Примере 3 года подряд.

21-летний кипер является воспитанником Эспаньола, за молодежные команды которого выступал с 2016 года.

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В статье: Вальядолид (Испания) Эспаньол (Барселона)
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Источник:
realvalladolid

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