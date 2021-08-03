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Украинский вратарь перешел в Вальядолид
Ярослав Мейхер продолжит карьеру в Испании
Фото: https://www.realvalladolid.es / Автор: неизвестен
Пресс-служба испанского клуба сообщила, что Ярослав Мейхер присоединился к “Вальядолиду” сегодня. Переход на правах свободного агента.
Ранее украинец выступал за “Логроньес”. В прошлом сезоне он провел за клуб из Сегунды четыре игры, в которых пропустил 5 голов.
Сообщается, что вратарь будет выступать за вторую команду Вальядолида, которая выступает в третьем по силе дивизионе Испании.
Напомним, что по итогам прошлого розыгрыша Ла Лиги “Вальядолид” занял 19 место и вылетел в дивизион ниже. До этого клуб играл в Примере 3 года подряд.
21-летний кипер является воспитанником Эспаньола, за молодежные команды которого выступал с 2016 года.
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