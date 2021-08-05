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Контракт ждет. Лионель Месси прилетел в Каталонию

Испания
(10 голосов)

Аргентинец должен поставить подпись под документом

Контракт ждет. Лионель Месси прилетел в Каталонию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Лионель Месси вернулся в Каталонию после отпуска. После победы в Кубке Америки аргентинский исполнитель отдыхал в Майами и в Доминикане, а затем почти неделю провел на Ибице.

В среду, 4 августа, футболист прилетел в аэропорт Барселоны. Ожидается, что на этой неделе он подпишет трудовой договор с "сине-гранатовыми". Ранее сообщалось, что Лионель согласовал новый 5-летний контракт с испанским грандом.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (13)
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Caballero (Fale town Fale state)
05.08.2021 в 14:03
Удачи, живой Бог Футбола! В 34 года подписать контракт на 5 лет с Барсой позволено только Богу Футбола!
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 13:20
Ну, а дальше то как?? Что просходит?? Что там с меськой?? Молнируйте!!
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+3
0
dagop33
05.08.2021 в 13:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-5
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
05.08.2021 в 12:33
На Ивисе? Я там провел 10 дней, но что-то нигде не заметил Месси...
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+4
0
avatar
FIO7VIOLETA (FLORENTIA)
05.08.2021 в 13:00
) ІБІЦА, Ібіца як у тій відомій пісні ... Доречі ЛеоМессіGoldenDILDO з лояльністю 555+++ млн євро не вперше релаксує на берегах Ібіци...від Барселони...
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+5
0
avatar
FIO7VIOLETA (FLORENTIA)
05.08.2021 в 13:05
шепетівський меееесссооозбооочений шизоАНАЛітик мундо Darian Clark на Ібіці не був помічений... швидше - або не потягнув матеріально настільки мажорний релакс Мессі... або що виглядає куди ймовірнішим - Darian Clark НЕ пропустили на територію Іспанії, на сонячні береги Балеарських островів ...
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+5
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.08.2021 в 11:52
Вижу новость про лучшего в мире и вижу, что рефлексы глупых фанатов позорного реала просыпаются. Скоро клетка начнет бурлить и фонтанировать глупостями. Не буду им мешать...
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0
-12
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.08.2021 в 12:31
А вот Вася Кобин считает Селезнева футбольным Богом. Вы там хоть в своей палате не подеритесь
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+4
0
Algrab (Костопiль)
05.08.2021 в 12:50
+4
0
Footballers (Умань)
05.08.2021 в 11:06
Вже сьогодні покакав?
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+7
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 11:34
))) це дізнатися можливо у найНЕчеснішого мундо Шепетівки - мееесооозбооченого шизооооленя darian clark який невідступно стежить за "телодвижениями" ЛеоМессі...
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+10
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 11:40
судячи з виразу обличчя, у нього хронічний запор
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+9
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 11:51
ВікторАплодісмєнт (Київ) )))
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+7
0


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