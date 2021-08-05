Контракт ждет. Лионель Месси прилетел в Каталонию

Нападающий Лионель Месси вернулся в Каталонию после отпуска. После победы в Кубке Америки аргентинский исполнитель отдыхал в Майами и в Доминикане, а затем почти неделю провел на Ибице.

В среду, 4 августа, футболист прилетел в аэропорт Барселоны. Ожидается, что на этой неделе он подпишет трудовой договор с "сине-гранатовыми". Ранее сообщалось, что Лионель согласовал новый 5-летний контракт с испанским грандом.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.