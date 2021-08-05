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Marca: продление контракта с Месси практически невозможно
Голливудский поворот в контрактной эпопее аргентинца
Фото: eurosport / Автор: неизвестен
Испанская газета Marca заявила, что Месси как никогда далёк от продления контракта с "Барселоной". Клуб рассматривает варианты как можно сообщить об этом болельщикам.
Вчера вечером ключевые фигуры футбольной журналистики сообщали, что Месси уже сегодня переподпишет контракт с "Барселоной". Он и правда прилетел в Каталонию, но что-то пошло не так.
Информацию уже подтвердили каталонский Sport и каталонское радио.
Газета не сообщает причины возможного отказа от продления контракта, но на разных уровнях в клубе якобы осведомлены о ситуации.
Потеря Месси может колоссально поменять все финансовые планы и договоренности внутри клуба. Чтобы продлить и подписать нужные контракты этим летом "Барселона" вела переговоры c инвестиционным фондом, сотрудничающим с Ла Лигой.
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