Marca: продление контракта с Месси практически невозможно

Испанская газета Marca заявила, что Месси как никогда далёк от продления контракта с "Барселоной". Клуб рассматривает варианты как можно сообщить об этом болельщикам.

Вчера вечером ключевые фигуры футбольной журналистики сообщали, что Месси уже сегодня переподпишет контракт с "Барселоной". Он и правда прилетел в Каталонию, но что-то пошло не так.

Информацию уже подтвердили каталонский Sport и каталонское радио.

Газета не сообщает причины возможного отказа от продления контракта, но на разных уровнях в клубе якобы осведомлены о ситуации.

Потеря Месси может колоссально поменять все финансовые планы и договоренности внутри клуба. Чтобы продлить и подписать нужные контракты этим летом "Барселона" вела переговоры c инвестиционным фондом, сотрудничающим с Ла Лигой.