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Marca: продление контракта с Месси практически невозможно

Испания
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(1 голосов)

Голливудский поворот в контрактной эпопее аргентинца

Marca: продление контракта с Месси практически невозможно

Фото: eurosport / Автор: неизвестен

Новина українською

Испанская газета Marca заявила, что Месси как никогда далёк от продления контракта с "Барселоной". Клуб рассматривает варианты как можно сообщить об этом болельщикам.

Вчера вечером ключевые фигуры футбольной журналистики сообщали, что Месси уже сегодня переподпишет контракт с "Барселоной". Он и правда прилетел в Каталонию, но что-то пошло не так.

Информацию уже подтвердили каталонский Sport и каталонское радио.

Газета не сообщает причины возможного отказа от продления контракта, но на разных уровнях в клубе якобы осведомлены о ситуации.

Потеря Месси может колоссально поменять все финансовые планы и договоренности внутри клуба. Чтобы продлить и подписать нужные контракты этим летом "Барселона" вела переговоры c инвестиционным фондом, сотрудничающим с Ла Лигой.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
marca.com

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Комментарии (4)
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 20:28
фінансова "любов" карліка до барси розтанула разом з останніми грошима в бюджеті "за кого ви мене маєте, що пропонуєте жалюгідні 250млн за 5 років? я володар бананового кубка! та ні! я бог футболу! " - несамовито викрикнув карлік захлинаючись слиновиділеннями, тупнув ніжкою і вийшов з кабінету
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
05.08.2021 в 20:28
Где-то в Житомирской Канаде перестало биться сердце одного безнадёжно влюблённого мужа…
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0
-1
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
05.08.2021 в 20:26
Предполагалось, что контракт может быть подписан уже сегодня, однако ситуация резко изменилась. Это связано с тем, что Ла Лига продала 10% бизнеса люксембургскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners. «Блауграна» фактически поставлена перед выбором: либо, как и «Реал», добиваться отмены сделки лиги с фондом (в таком случае она не получит денег, необходимых для подписания контракта с Месси), либо окончательно отказаться от реализации проекта Суперлиги Европы.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2021 в 20:23
Неужели вы увидели его в другом клубе?
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0
-2


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