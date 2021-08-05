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Официально: Барселона попрощалась с Месси. Лео сменит клуб
В Ла Лиге происходит голливудских масштабов драма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный твиттер "Барселоны" попрощался с легендой. Ранее сообщалось, что клуб не достиг договоренности по продлению контракта с игроком.
"Несмотря на то, что клуб и Лионель Месси достигли согласия и хотели сегодня подписать новый контракт, через экономические и структурные препятствия, связанные с нормами Ла Лиги, официально оформить этот документ невозможно".
"В связи с этой ситуацией, Лионель Месси больше не будет представлять Барселону. Стороны испытывают глубокое сожаление, потому что желание игрока и клуба не удастся выполнить".
"Барселона от всей души благодарит Лионелю за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни" - подводит итог официальное заявление клуба.
Сегодня Лионель прилетел в Каталонию, чтобы переподписать соглашение с клубом.
В ходе переговоров между игроком и клубом не было достигнуто договоренности по продлению контракта. За несколько часов ситуацию не удалось исправить.
Официальный веб-сайт "Барселоны" на данный момент не работает.
Ранее Marca сообщала, что Месси как никогда ранее далек от подписания нового контракта с клубом.
ÚLTIMA HORA— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 5, 2021
Leo Messi no continuarà lligat al FC Barcelona
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