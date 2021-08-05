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Официально: Барселона попрощалась с Месси. Лео сменит клуб

Испания
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(20 голосов)

В Ла Лиге происходит голливудских масштабов драма

Официально: Барселона попрощалась с Месси. Лео сменит клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный твиттер "Барселоны" попрощался с легендой. Ранее сообщалось, что клуб не достиг договоренности по продлению контракта с игроком.

"Несмотря на то, что клуб и Лионель Месси достигли согласия и хотели сегодня подписать новый контракт, через экономические и структурные препятствия, связанные с нормами Ла Лиги, официально оформить этот документ невозможно".

"В связи с этой ситуацией, Лионель Месси больше не будет представлять Барселону. Стороны испытывают глубокое сожаление, потому что желание игрока и клуба не удастся выполнить".

"Барселона от всей души благодарит Лионелю за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни" - подводит итог официальное заявление клуба.

Сегодня Лионель прилетел в Каталонию, чтобы переподписать соглашение с клубом.

В ходе переговоров между игроком и клубом не было достигнуто договоренности по продлению контракта. За несколько часов ситуацию не удалось исправить.

Официальный веб-сайт "Барселоны" на данный момент не работает.

Ранее Marca сообщала, что Месси как никогда ранее далек от подписания нового контракта с клубом.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (201)
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Dr. House (Поділля)
05.08.2021 в 23:12
А где Мундо Аленио?. Чё-то собкора с шепетовской палаты не слышно. Наверное передоз галоперидола у Дуриана
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
05.08.2021 в 23:07
Теперь придётся учиться играть всей командой, а не искать на поле того одного, кто может помочь с тремя очками. Удачи Барсе и Месси куда бы он не перешёл!!!
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+1
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 23:11
ну от! любітєль кабачків, шо ти наробив? не пройшло й 5хв і воно вилізло, а так привидом металось по гілці - не знало звідки зайти
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
05.08.2021 в 23:11
Кстати можно к нам в fc Charlotte . Как раз в марте сезон стартует
Ответить
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 23:18
А шо, вполне возможно и в МЛС. Только не в Шарлотт конечно... Какая там у вас самая крутая команда?
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 23:13
О, только про тебя вспомнил. И эта жёлтая шмара уже тут, как тут.
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
05.08.2021 в 23:14
Го@но повсюду, ступнуть негде
+1
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 23:18
кабачками менше грайтеся, а то нетримання у вас загострилося
0
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
05.08.2021 в 23:13
ВікторАплодісмєнт (Київ) Вітя, гаси цього мееесооозбооченого сцикливого виродка-українофоба MES QUE UN CLUB
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 23:15
Барселоне - Да. Месси - категорически нет. С марта 2021 г (после поражения от ПСЖ) от него идни истерики и скандалы. Я, как болельщик, такое не приветствую. А Барсу я действительно хочу видеть живую, а не полуживую. Много раз об этом говорил.
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 23:17
Плюсую
0
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
05.08.2021 в 23:18
Вітя ВікторАплодісмєнт (Київ) там вже знизу по форуму лізе обдовбаний бояришніком алканавт синьо-гранатові кабачки йому усі на@@@...
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+1
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 23:05
якщо чмося перейде в ПСЖ або МС, то це буде позор! слабкодухий чмося переходити в чемпіонат, де перше місце виграють і без ньогона словах хоче викликів, а на ділі, щоби все робили за нього
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 23:04
Интересно, а шо по этому поводу думают наши американские товарищи? Алекс, ты где?
Ответить
+2
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 23:06
не зви це чепушило позорне воно забилось в нору, то нехай там сидить
Ответить
+2
-1
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
05.08.2021 в 23:09
ВікторАплодісмєнт (Київ) 05.08.2021 в 23:06 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 23:10
Витёк, ты уже много себе позволяешь. Не зли меня.
+1
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 23:13
ти сильно не злись, не напрягайся, а то кабачок із сраки вилізе
+1
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
05.08.2021 в 23:15
ВікторАплодісмєнт (Київ) 05.08.2021 в 23:13 в яблучко до меса от такий кругобіг у природі - відновлення балансу...
Ответить
+1
0
TarasLviv2019 (LVIV)
05.08.2021 в 23:03
Нарешті Барселено має шанс...бо вони ще показували добру гру, коли Хаві грав..тепер є другий шанс.. Мессі не тянув команду
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+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 23:08
Месси не тянул команду? Да он её только и тянул. Тянул, как мог.. тянул из последних сил. Вот только была ли Барса командой при Вальверде и Кумане?
Ответить
0
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 23:12
Ну когда вся игра строится через одного игрока, когда молодые игроки типа Пуча прям сразу пытаются пнуть мяч в сторону Месси, когда Гризманн бежит в защиту, а Месси стоит руки в боки в центре поля, это не нормально. Конечно он при этом тащит, а если бы и этого не делал, ушел бы значительно раньше.
0
0
FRED73 (Харьков)
05.08.2021 в 22:57
Переживаю за Шепетовку как бы там чего-то не случилось бы .
Ответить
+2
0
Dr. House (Поділля)
05.08.2021 в 23:10
В Шепетовка цунами... В палате номер 6 копытами и рогами раздолбали рукомойник
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 23:17
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.08.2021 в 22:56
Ура!!!!!!!
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 22:52
Учитывая, что Сити подписал Грилиша, для Леонида есть только один путь. Зато представьте какая команда будет в лч: Неймар, Мбаппе Месси, Вератти, Рамос, Хакими, Доннарумма, Маркиньос, Вейналдум. По именам это прям топ будет, но посмотрим по игре. И мне плевать что они мешок. Они для меня, если не брать красных во внимание, сейчас станут самым интересным клубом лч. Хотя есть еще вариант более красивый - закончить карьеру. Но не думаю что он пока пойдет на такое. Не так я хотел бы что бы один из лучших заканчивал свой путь...
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+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
05.08.2021 в 22:54
ПСЖ стане в такому разі аля Галактікос 2...))
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+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 22:55
ага))
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:56
Ди Мария ещё...
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+1
-1
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 23:03
Никто не забыт)) Я это написал с учетом того, что Лео займет его место. Это было б логично. Хотя посмотрим..
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 22:59
Да Мбаппе в Мадрид едет. Уже столько подтверждений в разных источниках. Плюс катарцу нужно продать на 150 миллионов, чтобы уложиться в ФФП. А Месси можно по своим мутным схемам заплатить подписной бонус и все. Сделают там каким-то очередным амбассадором ЧМ в Катаре, как Неймара.
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:51
Для Англии Месси уже стар. Франция отстой. Остаётся Италия.
Ответить
+3
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 22:49
Барселоне сейчас нужно все силы бросать на восстановление Ансу Фати. Это в перспективе такой талант, который заставит очень быстро забыть о потере Месси.
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+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:53
После такой травмы Фати может уже не быть тем Фати.
Ответить
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 22:54
Да, у нас тоже когда то был Хесе. И после серьезной травмы где он теперь.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 23:12
Дай Бог ему здоровья.
Ответить
+1
0
avatar
Динамист (Киев)
05.08.2021 в 22:48
Согласен,на такое посмотреть было бы круто.Реально сильнейшие чуваки планеты.Пусть даже в преддверии пенсии посмотреть на их футбол в одном клубе.Это практически как Пеле с Марадонной
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2021 в 22:41
Ну что. Может Месси в Юве? пора бы уже пенсам под конец карьеры воссоединиться вместе)
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+4
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 22:43
Это вряд ли
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:43
Ответить
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 22:46
Было бы интересно)
Ответить
+3
0
amg333 (Kyiv )
05.08.2021 в 22:51
Жувка тоже ели концы с концами сводит! Аллегри с ума сойдёт с этими двумя !
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 22:51
Я тоже за, и говорил об этом когда Роналду туда еще переходил. Но вряд ли завод, спонсирующий Юве потянет еще и Лео, даже со сниженной зарплатой. Вспомни как тогда забастовки были через подписания Криштиано. Юве сейчас не мешок, и не потянет такое...
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2021 в 23:00
Ну он же все-таки свободным агентом приходит. Если продать Дибалу и еще кого-то - то вполне этих денег хватит на контракт Месси.
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 23:04
Ну разве что так. Очень хотел бы посмотреть на их тандем, еще и при толковом тренере, а не статисте Пирло...
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:38
Чисто фантазия - А если перейдёт в Реал ? Как пишет Spokoyno "дитЛОХИ" переобуются ?)))))
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0
-4
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 22:39
Пересу такое щастье не надо.
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+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 22:40
Та нет, это слишком, даже если пофантазировать. Никогда этого не примут тут и не простят там. Вот какой-то Мориба если перейдет, это еще куда ни шло, но не Месси.
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:44
Я уверен в одном, Ярик. Если Месси перейдёт в Реал, то свиные головы подымутся в цене накануне Эль Класико.
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+1
-2
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:44
не дай Бог.
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+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:46
А Перес и не даст.
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 22:36
А что касается Барселоны, полагаю все думающие поклонники этого клуба согласятся, что Месси уже несколько лет как перестал быть спасителем. Да, тащит, но в нужный момент в серьезном матче уже давно нет. На минуточку, в Класико последний раз забивал в 18 году. А поклонения своей персоне требует как раньше. Теперь Куману все карты в руки, для строительства поистине новой команды все имеется.
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:39
100%
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 22:41
Кстати да. Соглашусь, что у Барсы появляется шанс перезагрузится. А вот у меськи сейчас дилемма. Где играть? В Англии где много бабла, его тупо затопчут. Немцы его не подпишут. . Там народ рациональный. Франция?? Над ним будут просто смеяться. Остаётся Италия.. но, какой клуб рискнёт??
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 22:43
Да наверняка ПСЖ. В Англию ему на старости лет соваться не стоит, тем более он довольно травматичен. Там пару раз игроки какого-то Брайтона дадут по ногам и все, приехали.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:46
В Англии забьют, как мамонта, к гадалке не ходи.
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
05.08.2021 в 22:54
Вы смешны, парниши. "его забьют, он травматичен"... Не выдавайте желаемое за действительное. Сколько уже он английских клубов поимел.
0
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hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 22:56
Лоадер, ну поимел он топ клубы, а в низах турнирной таблицы АПЛ сидят команды, наполненные винниджонсами. Там за счастье будет сразу показать приезжей звезде что к чему.
+2
0
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Loader (Днепр)
05.08.2021 в 23:00
О чем твои мысли? Чтобы теоретический защитник все-таки зарубил парня, который ноги убирает задолго до того, как у защитника мозг срабатывает? В этом ли смысл твоей жизни?
0
-4
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hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 23:07
Англия это испокон веков лига костоломов. Да, может футбол в исполнении топовых команд АПЛ и изменился, но все середняки и низы играют в силовой бей беги. А дать по ногам технарю, чтобы угомонил свои таланты - это еще во дворе повсеместно используется при пинании мяча в грязи. И на высшем уровне это никуда не уходит, вон как в финале ЛЧ ПСЖ - Бавария в начале второго тайма Неймара пару раз грубо встретили и все, техника закончилась. Думаешь просто так? А как Пайе в финале Евро 2016 целенаправленно дважды срубил главного технаря? А то что он там думает быстрее защитника, это все фантазии. Если надо сбить, собьют.
+1
0
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Loader (Днепр)
05.08.2021 в 23:13
Да брось подводить теорию под практику. Условный Агуэро отыграл хрен знает сколько против английских "бомжей".))) Месси имел их и будет иметь, как и любой клуб в любой лиге.
0
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hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 23:14
Ну посмотрим, думаю Гвардиола и так уже звонит своему президенту) А что касается Агуэро, колено ему все же уничтожили. Пусть и со временем.
0
0
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Loader (Днепр)
05.08.2021 в 23:17
Не передергивай. Согласись с тем, что Месси в АПЛ, условно, поднимет их на другой уровень.
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.08.2021 в 22:35
То фігня , а тутешнього парнокопитного когнітивний антідисонанс торкнув . Чи виведуть досвідчені світила психології з душевного розбрату пацієнта , достеменно не відомо . Вірим . Надіїмся ...
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 22:34
Вообщем, если в двух словах. На меську решили потратить все имеющиеся в наличии бабки. Но, коллектив отказался играть за тарелку супа.
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+4
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:39
Ага , там у всех такая тарелка супа , что нам только мечтать
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 22:42
Ну, я конечно условно. Просто из-за меськи снижаться по заплате никто видимо не захотел.
+2
-1
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йоперний театр (Наш футбол)
05.08.2021 в 22:48
To odа, а ниче что Месси пошел на понижение на 70%?
+1
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
05.08.2021 в 22:33
Вилазь, не будь сциклом - darian clark (хоча нам усім і так відомо, що ти дуріане просто навсього брехлива сциклива меееессооозбооочена шмара!!!)
Ответить
+6
-1
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hardcorepwnz (Украина)
05.08.2021 в 22:33
Ну что ж, пазл складывается. Теперь катарец получит новую звезду и может отпустить свою. Ждем. А вообще очень плохо, что Ла Лига становится все более непрезентабельной для рядового зрителя, не болеющего за конкретный испанский клуб.
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+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:27
Месси пошёл на 70% сокращение своей зарплаты ради Барсы. Интересно, шо всё-таки помешало подписанию?
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+1
-4
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:28
То шо Гризманы и тд., как Бэйл в Реале, на контракте чисто "Адихают" и не парятся о будущем и никуда не собираются
Ответить
+3
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 22:32
смішнодавай весели ще нас своїми підлизами до чмоськи
+4
0
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:47
100% согласен с ЯрыЛо..
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2021 в 22:26
интересно. что об этом сейчас думает Агуеро)
Ответить
+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:27
Кум нае*ал - классика
Ответить
+1
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 22:30
читай новини. кун майже інвалід. ні один з клубів його не б підписав, але мессі пристроїв в барсу
+4
0
C_Ballack (Днепр)
05.08.2021 в 22:24
Вообще не вижу в этом проблему. Последние пол года Месси тупо ходил по полю, кто не верит, может в Ютюбе легко найти подтверждение. Если такая ситуация, уберайте всех, разгрузить зп ведомость. Возьмите молодых с академии. Да, на года 3 выпадет барса с поля зрения, но нужно радикально действовать, главное сохранить клуб.
Ответить
+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:27
Последние пол года Месси вытаскивал это дно как никогда , есть тому подтверждения - я видел Матчи
Ответить
+2
-5
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 22:33
без коментарів, ярік
+4
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:36
Считаешь , что нет ?
+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:38
Да разве только последние пол года? Последние четыре года, как минимум, начиная с Вальверде.
+1
-4
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2021 в 22:24
Не думал что так будет. Но Месси мужик.
Ответить
0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:23
Тащил Барсу , теперь будет тащить другой клуб. Все это интересно и классно и для одних и для других. В одном точно уверен -Бартоломэу пи**р который загнал клуб в долги )))
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+1
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 22:25
мої особисті вітання тобі, чмоярік тримай кабачок
Ответить
+4
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:26
Кто здесь ?
+1
-4
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 22:27
тащил барсу на дно разом з бартомеу
Ответить
+3
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:29
Витя не балуйся
+2
-4
amg333 (Kyiv )
05.08.2021 в 22:16
А не потому ли Интер внезапно продаёт Лукаку в Челси за 130 млн.??? Вот тебе и деньги на зарплату Месси на 2-3 года!
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:18
А у Месси в Милане и домик уже есть...
Ответить
+1
-5
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:21
Ля , только не в Интер
0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:22
Сам не хочу. Но маямцу это под дых. )))
0
-4
amg333 (Kyiv )
05.08.2021 в 22:23
Добро пожаловать,новые тиффози Интера)))
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
05.08.2021 в 22:25
Нет амг, я за Милан со времен Шевы несмотря на взлёты и падения . Ювентус ненавижу еще больше интера , но было бы прикольно , чтобы Месси и Роналду в одной команде поиграли хотя бы сезон
+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:33
Слышь, маямец, а каково оно будет тебе быть болельщиком великого Месси, если он перейдёт в Интер? Тапочки сменишь?
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 22:36
Чо?? 130 лямов на 2-3 года??? Да Меська за такие бабки и на лавке посидеть не согласится. Не то, что на поле выйти
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:14
Теперь надо распрощаться с Пике и я думаю из Барсы ещё можно будет, шо-то слепить толковое. Ах да.. ещё и с Ленгле конечно же, бокопор и привозила №2 после Пике.
Ответить
+1
-6
amg333 (Kyiv )
05.08.2021 в 22:16
Не,не-эти пусть остаются)))
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
05.08.2021 в 22:11
Пишут что сайт путы лёг))) горят путалонские пуканы,горят))))
Ответить
+2
0
kukarekin (Одесса)
05.08.2021 в 22:01
К фурману в металлист, у ярославского есть деньжата. Или в минай, возьми его Вася кобин, без такого распасовщика кормилец не побьет рекорд
Ответить
+2
-7
avatar
simargl (Чернигов)
05.08.2021 в 21:57
Вне Барсы у Месси скорее всего не будет возможности показать версию Великий 2,0. Полностью перестроить клуб под Лео не так и легко... посмотрим.
Ответить
+4
0
янковский ян (Запорожье)
05.08.2021 в 21:53
Не в лиге дело. Когда на таком уровне встречаются чтобы подписать уже контракт то он уже вычитанные сотню раз и с личной все согласовано. Вероятно что Месси не пошел на уступки
Ответить
+4
0
amg333 (Kyiv )
05.08.2021 в 21:53
Откуда у банкрота деньги на месси?
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.08.2021 в 21:53
Меська, хочиш Лейс?)
Ответить
+7
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.08.2021 в 21:52
Та и х.. с ним
Ответить
+4
-8
avatar
okolegko (Київ)
05.08.2021 в 21:51
Нарешті Санта-Барбара скінчилася. Амінь...
Ответить
+6
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:51
Darian Clark (Montreal - Quebec) 05.08.2021 в 20:54И да, вот что ещё нужно добавить... Ни сопли переса и подконтрольной ему марки, ни какие-то шероховатости с этим инвестиционным фондом не являются причиной (на сегодня) почему контракт с Месси до сих пор не подписан. Как заявлял Месси всегда, он хочет видеть проект, конкурентно способную команду и лишь тогда поставит свою подпись под контрактом. У Ляпорты еще есть время.
Ответить
+10
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:53
єсть врємя? у нього хоч один прогноз збувся коли-небудь?
Ответить
+6
0
amg333 (Kyiv )
05.08.2021 в 21:54
99% нет
+4
0
xapyga (Запорожье)
05.08.2021 в 21:50
Хотелось бы увидеть Месси в другом клубе, просто интересно. Роналдо уже показал что куда не идет везде топ из топов
Ответить
+6
0
amg333 (Kyiv )
05.08.2021 в 21:47
А где это как его та-ну,что постоянно пишет,что информация не соответствует действительности))) пхахахаха какбачками пошёл баловаться?
Ответить
+4
0
Будєм разбіратся (Київ)
05.08.2021 в 21:37
Важко уявити Мессі в іншій футболці. Легенда.
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+4
-10
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
05.08.2021 в 21:34
В общем тут нужен ход конём, Месси подписывает контракт с другим клубом и сразу отправляется в аренду в Барсу)
Ответить
+2
-12
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:38
ахахах! а хто спонсор?
Ответить
+10
0
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
05.08.2021 в 21:43
Дариан)
+4
-7
Fishing 555 (Rivne)
05.08.2021 в 21:44
Ахмет.
0
-9
Fishing 555 (Rivne)
05.08.2021 в 21:45
Ахмед
0
-9
Footballers (Умань)
05.08.2021 в 21:34
Ой.Солодкі сни не сняться вже.Цікаво хто потягне ЗП. ПСЖ?
Ответить
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
05.08.2021 в 21:33
Цирк какой-то, ей-богу
Ответить
+1
-1
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
05.08.2021 в 21:33
Щось я не можу ніяк зрозуміти, то зловтішаються що Мессі підписує контракт, то зловтішаються, що Мессі пішов. Ви би оприділились, панове
Ответить
+2
-10
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:32
"Англичане уходят не прощаясь, Евреи прощаются, но не уходят",- из одесского юмора. Давайте подождем. Чем Дарик не шутит.
Ответить
+4
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
05.08.2021 в 21:38
metall5291 (Kharkiv) Як гадаєш -Мессі - МанСіті чи все ж ПСЖ (до Неймара з усіма наслідками)?
Ответить
+8
-1
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:41
Не знаю, куди, але знаю точно - цей футболіст скінчився. Рік - півтора агонії - і все.
+6
-7
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 21:44
metall5291 (Kharkiv) Рік - півтора агонії - і все. цей футболіст скінчився )))
+7
0
Ol-g (Одесса)
05.08.2021 в 21:42
Этот «юмор» завезли те, кто понаехал.
Ответить
0
-2
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:03
скорее, кто не еще не выехал.
0
0
Ol-g (Одесса)
05.08.2021 в 22:21
Нет, я с ними знаком.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:51
Я тоже знаком и с первыми, и со вторыми. А Одессе - привет и футбольной удачи.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:32
Уверен всем от этого будет только лучше. И Месси и Барсе!
Ответить
+2
-14
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:30
Лично я рад, шо Месси не подписал контракт с Барсой. Слава макароновирусу!
Ответить
+1
-13
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:32
шо ти притворяєшся, дуркуєш зав'яв твій кабачок
Ответить
+10
0
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:33
я ему верю,он об этом говорил.
+3
-8
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:34
Это ты Витёк морозишься. Ты прекрасно знаешь, шо я был за уход Месси из Барсы.
+1
-11
ДобрийВечір (Трип’ять)
05.08.2021 в 21:29
Вітаю, Мессі нарешті зможе спростувати твердження про те, що без Барселони він один з багатьох… або не зможе.
Ответить
+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:34
без Барселоны и в его годы - он никто.
Ответить
+4
0
ДобрийВечір (Трип’ять)
05.08.2021 в 21:38
Будемо дивитись.
0
-2
Ol-g (Одесса)
05.08.2021 в 21:43
Посмотрим.
+1
-2
Гаринча (Киев)
05.08.2021 в 21:26
Теперь барса станет конкурентной в ЛЧ
Ответить
+1
-5
avatar
Полiccя (Житомир)
05.08.2021 в 21:25
Кінець епохи
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+4
-1
avatar
victor1306 (Мадрид)
05.08.2021 в 21:27
Щось схоже було декілька років тому в Мадриді
Ответить
+3
0
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Steelen (Запорожье)
05.08.2021 в 21:25
В Каталонии сейчас начнётся Майдан и толпа будет на вилы сажать руководство клуба.
Ответить
+6
0
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:29
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:51
Кабана на вилы говоришь?
Ответить
+1
-9
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 21:24
Там Селезневу нужен ассистент что бы побить рекорд упл!!! Может...
Ответить
+5
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 21:24
Нам ж усім, шизооолень-мееесооозбоченець -darian clark та його шавки-барсоглори хотіли впарити за чисту монету, що ненажерливий допінгований ЛеоМессіGolden DILDO! з награною лояльністю 555+++МЛН ЄВРО - невинний сім'янин, з "аскетичним" способом життя() - але чомусь ВИГРІБАЄ з збанкрутованої Барселони усе до останнього (1.4 МЛРД євро БОРГІВ БАРСЕЛОНИ -ЦЕ УСЕ ЗАСЛУГА МЕССІ!!! ТІШТЕСЯ, барсоглори - кабачковий парад синьо-гранатових оголошується відкритим - відсв'якуйте за свого допінгованого кумірчіка (2:8 з Баварією у ФІНАЛІ - назавжди в ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ!!!) Неймар вже готує свій човник для Ліонелли... кататиме по Сені... а мо й щось побільше...
Ответить
+8
-3
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victor1306 (Мадрид)
05.08.2021 в 21:24
Блін, нічо собі. До кінця думав, що буде сопливий хепіенд. Оце так. Подія рівня світового масштабу. Без сарказму. Плач, Каталонія!
Ответить
+4
0
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
05.08.2021 в 21:24
Нежданчик. Большая потеря. Удачи Лео в другом клубе.
Ответить
+2
-9
avatar
Steelen (Запорожье)
05.08.2021 в 21:23
Анбеливебл.
Ответить
+4
0
football_soccer (Украина)
05.08.2021 в 21:19
что за чушь, стороны хотят сотрудничать но не могут из-за экономического фактора? Это как? )) Я очень хочу играть, но не меньше чем за 50 миллионов? )) Значит так хотел остаться в Барсе, раз не ужался в деньгах
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+2
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:22
саме так нарешті до людей стало доходити, окрім спокійного
Ответить
+8
-1
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:25
Я, например, хочу купить небоскреб в Нью Йорке, хозяин хочет продать. Но нет денег. Занавес.
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:25
Если б тебе вдвое сократили зарплату на работе, а потом бы сказали, шо это тоже много и надо ещё сократить, ты бы остался работать на этой работе, учитывая, шо ты являешься самым высококвалифицированным работником, приносящим предприятию многомиллионные доходы? Думаю нет.
Ответить
+2
-11
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:38
У них у всех (не только у Месси) а даже в украинской второй лиге зарплаты раз в 10 больше, чем они того стоят. Недавняя новость - подруга Кравца на Мальдивах, Кто это вообще такой??? Так что давай не будем к ним подходить с мерками и стандартами инженеров.
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:49
Кстати, ты ведь тоже инженер, как и я, если мне не изменяет память?
+2
-8
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:05
инженер, конечно.
+2
0
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
05.08.2021 в 21:35
ВікторАплодісмєнт (Київ) 05.08.2021 в 21:22 Так, дядько Спокійно (хоча йому більше підійшло НЕспокійно) так за Мессі рве - що навіть не бачить різниці Атлетік та АтлетікО - це два РІЗНІ клуби (і з двох різних міст).... Власне, чому дивуватися... який кумірчік - такі і фанати - меесооозбоочені барсоглори
Ответить
+8
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:19
Это всё рука Переса.
Ответить
+1
-9
Гаринча (Киев)
05.08.2021 в 21:18
Минай подбирает пенсионеров, нужно спешить!))
Ответить
+3
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.08.2021 в 22:28
Як що таможня не буде нал на Київ передавать , то месі з Роналдо разом потягнуть .
Ответить
+1
0
Fontango (Kharkov)
05.08.2021 в 21:18
Зажрался!!!!!
Ответить
+6
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 21:25
Fontango (Kharkov) САМЕ ТАК!!!
Ответить
+8
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:17
а давайтє вмєстє позовєм дєдушку алєня! Ааааааааааааалеень!!!! вихааааді
Ответить
+7
-1
amg333 (Kyiv )
05.08.2021 в 21:51
Он в трауре,снова его прогноз мимо цели,и так 99%))))
Ответить
+3
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 21:15
Вилазь дуріане на справедливе лінчування - коли ти не сциклива мееесооозбоочена шмара - як і твоя українофобська підстилка мес
Ответить
+10
-1
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:15
Опаньки ??? !!! () Вот это новость. Если бы я болел за Барсу, то был бы рад, что избавились от этого заевшегося божка. Честно. Теперь Барса может начать перезагрузку и имеет шанс к возрождению. Но некоторым эта новость взорвет мозг, или то, что у них вместо и на месте мозга.
Ответить
+3
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 21:13
Читаю от зараз новинну стрічку (це ще не зайшовши на юа-футбол) FootballHub Безробітний (! Доволі суттєве наголошення) ЛеоМессі НЕ БУДЕ ( БОЖЕЧКИ ШЕПЕТІВКУ ПІДІРВАЛО І ЗАСМОКТАЛО ОГИДНИМ СМОРОДОМ...))))) продовжувати контракт ( а як ж 555++++++++++++ млн євро НАГРАНОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ - GoldenDILDO - куди ти тепер - до любого Неймарчика на Парк де Пренс ... чи зразу на Ібіца-ІбіцА ... шепетівське мундо вкотре дало збій, маху - СЛОВОМ НАБРЕХАЛО сцикливе мееесооозбооочене шизоопудало darian clark
Ответить
+8
-1
Mexxxxx (Просяная)
05.08.2021 в 21:13
Неужели Ярославский вмешался? Металлист усиляется, но чтоб так...
Ответить
+6
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:14
Ответить
+4
-8
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:20
Да, был бы такой себе минут на 10 игрок на замену.
Ответить
+1
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:12
Получается мне теперь снова за Барселону болеть придётся. Одно из двух условий не соблюдено. Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
Ответить
+1
-12
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 21:22
А я тебя и поздравляю, поздравляю тебя и твою Барсу с избавлением от уже неподъемного груза. Честно и без дураков.
Ответить
+2
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:42
Спасибо Вадик. Но лично для меня тут всё дело не в неподъёмности груза, а в его уже ненадобности, как такового.
+1
-8
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:06
Одним словом, чемодан без ручки.
0
0
Рівнянин (Рівне)
05.08.2021 в 21:10
Динамо повинно забрать!
Ответить
+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.08.2021 в 21:09
Так пандемія та експравління зробили свою чорну справу... Будемо дивитися, як події будуть розвиватися далі!
Ответить
0
-12
avatar
Spokoyno (Київ)
05.08.2021 в 22:50
Ой Павлов який розумний! Як чітко визначив - РЕФЛЕКС чМосек!
Ответить
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 21:08
Но это плюс может быть для Гризмана. Может он заиграет как первая скрипка, хотя могут вообще продать из за долгов. Но не хотелось бы...
Ответить
+2
0
Джим Слэйд (Харьков)
05.08.2021 в 21:08
LOL, зря Агуэро подписали
Ответить
+2
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:11
чмося пристроїв кума-інваліда, а сам з'їб@вся. розвів барсотушку наостанок
Ответить
+11
-3
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
05.08.2021 в 21:30
ВікторАплодісмєнт (Київ) 05.08.2021 в 21:11 )))
Ответить
+8
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:07
Вот это поворот!
Ответить
+3
-10
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:12
Ответить
+10
-1
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
05.08.2021 в 21:12
Зато у нас бьіли годьі и игрок, про которьіе болельщики других команд, в том числе и Реала могут только мечтать.
Ответить
+4
-10
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:13
Это точно.
+3
-9
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:14
ти шо? Боже упасі! гравець який напару з президентом довів би клуб до банкрутства Реалу непотрібен! Хвала Пересу!
+9
-1
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
05.08.2021 в 21:20
В тебе тільки і получається, що триндіти. Ти доказав факт того, що ти тільки що ляпнув? Все Мессі в минулому, а Барса вибереться.
+1
-9
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:24
дуже надіюсь, що не вибереться, але це вже буде інше свято
+9
-1
avatar
una bomba REAL (Palma de Mallorca)
05.08.2021 в 22:06
ВікторАплодісмєнт (Київ) 05.08.2021 в 21:24 )))
Ответить
+6
-1
friday13 (Івано-Франківськ)
05.08.2021 в 21:06
неймовірно. як до такого дійшло
Ответить
0
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:08
що тут неймовірного? фінансові запроси карліка збанкрутіла барсотушка не потягне
Ответить
+9
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:06
шампанського менінехай ллється рікою, як телячі сльози барселонців
Ответить
+10
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
05.08.2021 в 21:07
ВікторАплодісмєнт (Київ)
Ответить
+9
-1
avatar
Romerik (YNWA)
05.08.2021 в 21:06
Воу. Сити, или сбудется мечта Неймара и Рамоса... Ну были разные разговоры, но прям такого я не ожидал. Видимо финансовые проблемы серьезные там...
Ответить
+2
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
05.08.2021 в 21:02
Ну, нет так нет. Спасибо Месси за все что он слелал для Барселоньі и мирового футбола. Удачи Капитан в другом клубе. Барселона вперед.
Ответить
+5
-10
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:08
Ответить
0
-10
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:01
от це так драма! серце ляпорти розбите
Ответить
+9
-1
Ol-g (Одесса)
05.08.2021 в 21:00
Так і треба. Барса розвалена. Краще МС, ніж ПСЖ.
Ответить
+6
0
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
05.08.2021 в 21:02
Недождетесь.
Ответить
+1
-10
ukatan (Харьковская обл.)
05.08.2021 в 21:00
Это нужно было сделать еще лет пять назад.
Ответить
+5
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 21:07
Хотя бы два года назад.
Ответить
+6
-8


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