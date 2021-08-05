Официально: Барселона попрощалась с Месси. Лео сменит клуб

Официальный твиттер "Барселоны" попрощался с легендой. Ранее сообщалось, что клуб не достиг договоренности по продлению контракта с игроком.

"Несмотря на то, что клуб и Лионель Месси достигли согласия и хотели сегодня подписать новый контракт, через экономические и структурные препятствия, связанные с нормами Ла Лиги, официально оформить этот документ невозможно".

"В связи с этой ситуацией, Лионель Месси больше не будет представлять Барселону. Стороны испытывают глубокое сожаление, потому что желание игрока и клуба не удастся выполнить".

"Барселона от всей души благодарит Лионелю за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни" - подводит итог официальное заявление клуба.

Сегодня Лионель прилетел в Каталонию, чтобы переподписать соглашение с клубом.

В ходе переговоров между игроком и клубом не было достигнуто договоренности по продлению контракта. За несколько часов ситуацию не удалось исправить.

Официальный веб-сайт "Барселоны" на данный момент не работает.

Ранее Marca сообщала, что Месси как никогда ранее далек от подписания нового контракта с клубом.