Месси и Барселона все-таки расстались. Объясняем, что на самом деле произошло

Итак, свершилось то, во что футбольный мир до последнего не верил.

Жоан Лапорта два месяца кормил завтраками болельщиков "Барсы", но правда в итоге все равно вылезла наружу - у него не хватило средств, чтобы удержать Лионеля Месси. Сегодня клуб был вынужден объявить, что 34-летняя легенда покидает Каталонию.

По версии Mundo Deportivo и Marca, Лео и Лапорта практически согласовали новый пятилетний контракт, по которому зарплата ветерана сокращалась на 70% в сравнении с прошлым сезоном, но все испортила последняя встреча.

Издание в один голос утверждают, что Месси выразил недовольство качеством состава "Барселоны". В частности, он просил после триумфального для Аргентины Копа Америка подписать центрбека Кристиана Ромеро из "Аталанты", но Лапорта просьбу не выполнил, и сейчас юное дарование ближе к "Тоттенхэму", нежели к "Камп Ноу".

Месси эта ситуация якобы разозлила. Под занавес карьеры он настроен побороться за победу в Лиге чемпионов, и считает, что нынешнему составу "Барсы" это не под силу, а Депай и Агуэро ситуацию не изменят.

Возможно, Лео впечатлился вчерашним спаррингом "Барсы" против "РБ Зальцбург" (1:2), в котором каталонцы были переиграны по всем статьям.

Есть, впрочем, и другая версия произошедшего, озвученная каталонским изданием Diario Sport. Оно утверждает, что сделку помешал заключить не Ромеро, а деньги, точнее, их отсутствие. Президент Лапорта до последнего дня вел себя так, словно имел туза в рукаве. Похоже, он знал, что Ла Лига договорилась с люксембургским фондом CVC Capital Partners о передаче 10% коммерческих прав (кроме ТВ-прав - они остались за лигой целиком) за 2,7 млрд евро.

Против сделки, к слову, яростно выступает "Реал", который продолжает защищать альтернативную идею Суперлиги. "Барса" же не столь радикальна. По подсчетам Marca, каталонцы получат 270 млн от CVC Capital Partners, если сделка будет одобрена Генассамблеей Ла Лиги, куда входят представители всех 42 клубов Примеры и Сегунды.

Money and sports are inseparable.



La Liga has entered into a €2.7bn deal with CVC Capital Partners, a private equity firm.



A new business will be created to take control of most of La Liga's activities, in which CVC will hold a 10% stake.



90% of €2.7bn will go to the clubs. pic.twitter.com/dgDn8n81Tn