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Месси и Барселона все-таки расстались. Объясняем, что на самом деле произошло

Испания
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(15 голосов)

Пока без информации из первых уст - только инсайды

Месси и Барселона все-таки расстались. Объясняем, что на самом деле произошло

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, свершилось то, во что футбольный мир до последнего не верил.

Жоан Лапорта два месяца кормил завтраками болельщиков "Барсы", но правда в итоге все равно вылезла наружу - у него не хватило средств, чтобы удержать Лионеля Месси. Сегодня клуб был вынужден объявить, что 34-летняя легенда покидает Каталонию.

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По версии Mundo Deportivo и Marca, Лео и Лапорта практически согласовали новый пятилетний контракт, по которому зарплата ветерана сокращалась на 70% в сравнении с прошлым сезоном, но все испортила последняя встреча.

Издание в один голос утверждают, что Месси выразил недовольство качеством состава "Барселоны". В частности, он просил после триумфального для Аргентины Копа Америка подписать центрбека Кристиана Ромеро из "Аталанты", но Лапорта просьбу не выполнил, и сейчас юное дарование ближе к "Тоттенхэму", нежели к "Камп Ноу".

Месси эта ситуация якобы разозлила. Под занавес карьеры он настроен побороться за победу в Лиге чемпионов, и считает, что нынешнему составу "Барсы" это не под силу, а Депай и Агуэро ситуацию не изменят.

Возможно, Лео впечатлился вчерашним спаррингом "Барсы" против "РБ Зальцбург" (1:2), в котором каталонцы были переиграны по всем статьям.

Есть, впрочем, и другая версия произошедшего, озвученная каталонским изданием Diario Sport. Оно утверждает, что сделку помешал заключить не Ромеро, а деньги, точнее, их отсутствие. Президент Лапорта до последнего дня вел себя так, словно имел туза в рукаве. Похоже, он знал, что Ла Лига договорилась с люксембургским фондом CVC Capital Partners о передаче 10% коммерческих прав (кроме ТВ-прав - они остались за лигой целиком) за 2,7 млрд евро.

Против сделки, к слову, яростно выступает "Реал", который продолжает защищать альтернативную идею Суперлиги. "Барса" же не столь радикальна. По подсчетам Marca, каталонцы получат 270 млн от CVC Capital Partners, если сделка будет одобрена Генассамблеей Ла Лиги, куда входят представители всех 42 клубов Примеры и Сегунды.

Так вот, по информации Sport, Лапорта ожидал, что сможет включить транш от CVC в ведомость и, таким образом, ему хватит средств на новый контракт для Лео. Однако поскольку договор еще не парафирован, лига не разрешила "Барсе" включить сумму в бюджет, и от плана пришлось отказаться, что взбесило Месси, который и без того два месяца пребывал в режиме ожидания.

Футбольный мир прямо сейчас активно обсуждает произошедшее. Очевидно, что в эпоху кризиса контракт Месси смогут потянуть считанные клубы на планете - прежде всего, "Ман Сити" и "ПСЖ", финансируемые нефтедолларами с Ближнего Востока.

"Барсу" Месси покидает в статусе лучшего игрока в истории клуба. На его счету рекордные 778 матчей, 672 гола и 305 голевых передач в сине-гранатовой футболке. С клубом Лео 10 раз выигрывал Примеру, 7 раз - Кубок короля, 8 раз - Суперкубок Испании, 4 раза - Лигу чемпионов, по 3 раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (15)
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simargl (Чернигов)
05.08.2021 в 23:19
Начнет с чистого листа. В 34 жизнь только начинается! Интересно, кто рискнёт... ПСЖ ? А может махнет в Реал )))?
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 23:08
"Хочу иметь команду, которая подходит Великому Мне",- примерно так приходится понимать слова этого "великого". "А не слишком ли ты зажрался, пацан",- таков должен быть ответ любому, подчеркиваю, футболисту, который выдвигает подобные требования. Месси - всего лишь маленькая часть истории действительно великого клуба.Это сейчас он кажется гигантом, но 90% его таким сделали СМИ. Они же его скоро и развенчают до уровня чуть выше среднего. И вот эта часть ставит себя над целым, над всем клубом. Я болельщик Реала, но даже мне обидно за Барселону, которая так долго шла на поводу у этого заевшегося перца. И пусть Барселона возродится и радует болельщиков. Без сильной Барселоны чемпионат Испании будет - ни то ни се. Как и без сильного Реала, Как и без сильных Атлетико, Севильи, Валенсии и др. Всем не унывать. И здоровья.
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+1
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
05.08.2021 в 22:46
Жоан Лапорта два місяці заспокоював уболівальників "Барси", але правда в підсумку все одно вилізла назовні - у нього не вистачило коштів, щоб втримати Ліонеля Мессі. каталонські лузери-банкрути
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+8
0
avatar
MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
05.08.2021 в 22:48
Мессі ця ситуація начебто розлютила. Під завісу кар'єри він налаштований поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів, і вважає, що нинішньому складу "Барси" це не під силу, а Депай та Агуеро ситуацію не змінять. Можливо, Лео перебував під враженням вчорашнього спарингу "Барси" проти "РБ Зальцбург" (1:2), в якому каталонці були переграні за всіма статтями. ...
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+7
0
prockop4uck (Киев)
05.08.2021 в 22:30
А шизанутый олень так прогнозировал, так прогнозировал... Наверное уже новый ник под новую команду делает, а вслед за ним и другие шизы: американцы и дрочиусы. Всем кабачков за счёт редакции.
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+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2021 в 22:28
в минай!
Ответить
+1
-10
oda1979 (Запорожье)
05.08.2021 в 22:17
Ха-ха-ха
Ответить
+3
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.08.2021 в 22:05
король ... а кто приемник?
Ответить
0
-10
metall5291 (Kharkiv)
05.08.2021 в 22:23
может преемник?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
05.08.2021 в 22:25
кум Агуеро)
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+2
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.08.2021 в 21:58
Муть...
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0
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 21:37
це свято!!!! справжнє свято футболу!!!!
Ответить
+11
-2
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йоперний театр (Наш футбол)
05.08.2021 в 21:48
А я-то думав, що в тебе траур, бо, по твоїх словах Мессі мав би і далі банкротити Барселону. А так виявляється, ти за Барселону?! Оце так поворот.
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+3
-11
avatar
Барселиниус (землянин)
05.08.2021 в 22:03
+2
-10
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
05.08.2021 в 22:16
далі все в руках Великого Переса якщо він прихлопне контракт з інвестиційним фондом, то барсі й без мессі капут буде
+9
-1


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