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Месси поражен, что контракт не удалось продлить – barcacentre

Испания
(1 голосов)

Уход обрастает подробностями

Месси поражен, что контракт не удалось продлить – barcacentre

Фото: footboom.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Источник сообщает, что Месси поражен тем, что контракт не удалось подписать.

Клуб уведомил отца, который является агентом Лионеля, что игрока просто невозможно зарегистрировать.

Сообщается, что за ситуацией вокруг аргентинца внимательно следит "ПСЖ". Несмотря на интерес, нет информации, чтобы игрок вёл с кем-то переговоры.

Напомним, что ранее вечером "Барселона" не смогла зарегистрировать Мессии и продлить с ним контракт. Официальные медиа клуба уже попрощались с игроком.

Среди причин называется нехватка средств для регистрации Лионеля. Якобы "Барселона" должна была получить 270 миллионов от сделки Ла Лиги с люксембургским инвестиционным фондом, но сделка ещё не была парафирована.

Газетой Marca, среди прочих условий сделки, называется обязательство не участвовать в Суперлиге в течении нескольких десятков лет, в связи с чем против договора ранее выступил "Реал" и "Барселона".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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Усе буде добре (Київ)
05.08.2021 в 23:19
Колос (Ковалівка) буде йому дуже радий.
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simargl (Чернигов)
05.08.2021 в 23:12
Месси сам в шоке. А что делать дальше ? Он уже не мальчик ...
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