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Барса поделилась видео с лучшими моментами карьеры Месси, Bleacher Report – трогательным мультиком

Испания
(6 голосов)

Все отдают дань уважения

Барса поделилась видео с лучшими моментами карьеры Месси, Bleacher Report – трогательным мультиком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный спортивный ресурс Bleacher Report опубликовал великолепный короткий мультфильм о карьере Лионеля Месси в Каталонии – анимация получилась очень трогательной, B/R вообще славится своими реакциями на различные масштабные события в мире не только футбола, но и всего остального спорта.

Естественно, пресс-служба "Барселоны" также от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба, желает ему всего наилучшего на поле и за его пределами.

Читайте такжеGOAT: пресс-службы Барсы и Ювентуса обменились взаимными подколками по поводу Месси и Роналду

Каталонцы поделились видео с самыми яркими моментами Лионеля в "Барсе".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (8)
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tare58
06.08.2021 в 13:02
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.08.2021 в 12:44
мультики вже про допінгованого GoldenDILDO 555+ млн євро награної лояльності
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+2
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.08.2021 в 12:21
Началась пресс конференция президента великой Барселоны - Жоана Ляпорты. И его первые слова объясняют практически все. Он сказал - "Чтобы соответствовать правилам Лиги, я должен был подписать невыгодные условия для ФК Барселоны на 50 лет. Я не желаю закладывать права клуба на кого-либо! Наш клуб превыше всего, даже лучшего футболиста мира! Мы всегда будем благодарны Лео Месси".
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+1
-5
Algrab (Костопiль)
06.08.2021 в 11:54
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+5
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.08.2021 в 12:22
- это 7 ЗОЛОТЫХ Мячей великого ЛЕО МЕССИ !!!
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0
-5
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.08.2021 в 12:55
Ібіца-ІбІца на сонячних берегах Балеарських островів на Ібіці, допінгований гном ЛеоМессі зловтішно розглядає мультик від своїх меееесоооозбочених профанів... і потираючи жадібними ручиськами, промовляє: з банкрутами мені не по дорозі - йдіть на дно, а слава вся мені, ЛіонелюМессі самому самоу... і один з месооозбооочених дурнів який з шепетівської райПСИХпалати дуріан - після ранкової істерії волання та ДОБРЯЧОЇ КЛІЗМИ заспокійливих вдесятерної дози психотропів - заходився малювати (ну як малювати - карлякати, наскільки дуріан спроможний взагалі ) ПОРТРЕТ свого допінгованого кумірчіка ... з відвертими побажаннями....
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+2
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.08.2021 в 11:44
це не мультільм це саме так сприймає навколишнє середовище ліонель чмоссі, бо він аутист
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+5
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.08.2021 в 12:43
ВікторАплодісмєнт (Київ) )))
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+2
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