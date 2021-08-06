Барса поделилась видео с лучшими моментами карьеры Месси, Bleacher Report – трогательным мультиком

Известный спортивный ресурс Bleacher Report опубликовал великолепный короткий мультфильм о карьере Лионеля Месси в Каталонии – анимация получилась очень трогательной, B/R вообще славится своими реакциями на различные масштабные события в мире не только футбола, но и всего остального спорта.

Lionel Messi at Barcelona.



Thank you for the memories. ????❤️ pic.twitter.com/PA3JMaShGV — B/R Football (@brfootball) August 5, 2021

Естественно, пресс-служба "Барселоны" также от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба, желает ему всего наилучшего на поле и за его пределами.

Каталонцы поделились видео с самыми яркими моментами Лионеля в "Барсе".