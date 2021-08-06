Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барса поделилась видео с лучшими моментами карьеры Месси, Bleacher Report – трогательным мультиком
Все отдают дань уважения
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный спортивный ресурс Bleacher Report опубликовал великолепный короткий мультфильм о карьере Лионеля Месси в Каталонии – анимация получилась очень трогательной, B/R вообще славится своими реакциями на различные масштабные события в мире не только футбола, но и всего остального спорта.
Lionel Messi at Barcelona.— B/R Football (@brfootball) August 5, 2021
Thank you for the memories. ????❤️ pic.twitter.com/PA3JMaShGV
Естественно, пресс-служба "Барселоны" также от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба, желает ему всего наилучшего на поле и за его пределами.
Каталонцы поделились видео с самыми яркими моментами Лионеля в "Барсе".
Популярное сейчас
- Карпаты, Кривбасс и Металлист узнали соперников. Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка Украины
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США пытаются угнаться за Китаем, Украина в четвертом десятке
- ЛЕ. Третий квалификационный раунд. Алашкерт без победы, Слован забивает три, Рапид близко к Заре
- Украинский вратарь перешел в Вальядолид
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО