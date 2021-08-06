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"Это трудный день". Карлес Пуйоль – об уходе Лионеля Месси из Барселоны
Для всех каталонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник и капитан каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль отреагировал на новость об уходе Лионеля Месси из испанского гранда. Он опубликовал две фотографии в своем Instagram.
"Это трудный день. Тем не менее, вперед "Барселона". Большое спасибо за все, Лео. Мы никогда не сможем отблагодарить тебя за то, что ты всем нам дал. Желаю тебе всего наилучшего".
Отметим, что "Барселона" с Лионелем Месси выиграла четыре из своих пяти трофеев Лиги Чемпионов. Аргентинец – игрок, который забил больше всего голов за один клуб в истории. Он опередил на 29 мячей Пеле и на 108 Герда Мюллера.
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