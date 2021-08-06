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Лапорта: Месси делал все, чтобы остаться в Барселоне, однако финансовый фэйр-плэй разрушил это

Испания
(1 голосов)

Бартомеу подсунул кота в мешке?

Лапорта: Месси делал все, чтобы остаться в Барселоне, однако финансовый фэйр-плэй разрушил это

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта дал пресс-конференцию, посвященную уходу Лионеля Месси из испанского гранда.

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"Я здесь, чтобы объяснить ситуацию. К сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко. Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных".

"Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не могли одобрить. В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что она делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров".

"Переговоры с Месси завершены, я не хочу давать вам ложные ожидания. Теперь у нас есть мотивация улучшать состав. У нас было первое соглашение на два года, о выплате за пять лет. Месси делал все, чтобы остаться, однако ФФП все разрушил. Затем у нас были другие варианты. Теперь у Лео есть и другие предложения. У нас было время. Если ФФП не изменится, а, похоже, что не изменится, то игроку нужно позаботиться о своем будущем. Лео хотел остаться в Каталонии".

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (2)
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tare58
06.08.2021 в 13:01
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.08.2021 в 12:55
На удивление, почти правильный перевод того, что сказал президент великой Барселоны. Но, всё же, ложка дёгтя присутствует. Из уст Ляпорты ни разу не прозвучала фраза - "фейр плей все разрушил". Два или три раза он сказал и затем повторил, что фейр плей нужно уважать.
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