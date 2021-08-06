Лапорта: Месси делал все, чтобы остаться в Барселоне, однако финансовый фэйр-плэй разрушил это

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта дал пресс-конференцию, посвященную уходу Лионеля Месси из испанского гранда.

"Я здесь, чтобы объяснить ситуацию. К сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко. Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных".

"Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не могли одобрить. В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что она делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров".

"Переговоры с Месси завершены, я не хочу давать вам ложные ожидания. Теперь у нас есть мотивация улучшать состав. У нас было первое соглашение на два года, о выплате за пять лет. Месси делал все, чтобы остаться, однако ФФП все разрушил. Затем у нас были другие варианты. Теперь у Лео есть и другие предложения. У нас было время. Если ФФП не изменится, а, похоже, что не изменится, то игроку нужно позаботиться о своем будущем. Лео хотел остаться в Каталонии".