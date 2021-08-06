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Лапорта: Месси делал все, чтобы остаться в Барселоне, однако финансовый фэйр-плэй разрушил это
Бартомеу подсунул кота в мешке?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта дал пресс-конференцию, посвященную уходу Лионеля Месси из испанского гранда.
"Я здесь, чтобы объяснить ситуацию. К сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко. Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных".
"Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не могли одобрить. В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что она делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров".
"Переговоры с Месси завершены, я не хочу давать вам ложные ожидания. Теперь у нас есть мотивация улучшать состав. У нас было первое соглашение на два года, о выплате за пять лет. Месси делал все, чтобы остаться, однако ФФП все разрушил. Затем у нас были другие варианты. Теперь у Лео есть и другие предложения. У нас было время. Если ФФП не изменится, а, похоже, что не изменится, то игроку нужно позаботиться о своем будущем. Лео хотел остаться в Каталонии".
“I am here to explain the situation about Messi… I need to say first, sadly we have such a bad financial past that means the wages are 110pc of the income. That means we have no flexibility… Situation is worse that we were told and what we had calculated based on official data”— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 6, 2021
- can FCB bring new players with Messi gone?— Guillem Balague (@GuillemBalague) August 6, 2021
- this negotiation with Messi is finished as we couldn’t put in practice agreements we had with him. Our wage cap does not allow it… now we are motivated to improve the squad
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