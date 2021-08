Уход Месси - крах Барселоны. Безумный менеджмент погубил любовь, длиной в 20 лет

Знаете, есть такие моменты, когда говорить что-либо непросто.

Это не стало громом среди ясного неба, даже наоборот. После публикации финансовых показателей "Барсы", после слов шефа Ла Лиги Тебаса и двухмесячной неопределенности между строк читалось, что на этот раз - все. Но никому не хотелось верить.

Говорили, что даже Флорентино Перес лично набрал Тебаса и просил за "Барсу" - чтоб ей разрешили превысить потолок зарплат и таки заявить Месси.

В отличие от фанатов, Перес понимает - без Месси слабее станет не только "Барса", но и вся Ла Лига. А с ней - и Эль Класико, которое благодаря соперничеству Лео и Криштиану вышло на невообразимый уровень. Кажется, не было человека на планете, который его не смотрел. Теперь это пойдет на спад. Противостояние Бензема и Депая не соберет у экранов миллиарды.

Сейчас переполняют чувства, а слова будто иссякли. Понимаете, уход Месси - это же намного больше, чем просто трансферная новость. Это еще и конец согревающей душу мечты, что в современном мире, где все покупается и продается, можно сохранить верность родному клубу до самого конца. Оказалось, нельзя.

В 2000 году, когда 13-летний Лео приземлился в Барселоне, у "Кулес" тоже не было на него денег. Чтоб удержать вундеркинда, Карлес Решак подписал для него и его семьи импровизированный контракт на бумажной салфетке. Это был не документ, а мольба: мол, не уходи, малыш, все у тебя будет.

И у него действительно было! Величайшая карьера в истории - сотни голов, ассистов, десятки трофееев, четыре победы в ЛЧ, шесть Золотых мячей; моменты, от которых захватывает дух даже после двадцатого повтора на YouTube.

И вот, после всех совместных побед и кубков, Месси и "Барселона" вернулись к начальной точке. Спустя 21 год "Кулес" снова на мели.

Но не осталось в клубе больше ни Решака, ни салфетки, а лишь наспех составленный коллаж в соцсетях, дающий понять - чуда не произойдет. Он действительно уходит.

***

Это все категорично неправильно, но это жизнь. Своей неправильностью она и отличается от киношных сюжетов.

В кино Лео обязательно продлил бы соглашение еще на 2-3 года, а затем, лет в 36-37 сыграл прощальный матч, куда бы пригласили Роналду, Рамоса, Иньесту с Хави, Роналдиньо, Деку и всех-всех причастных к его выдающейся истории. И все бы улыбались и плакали, и забили дюжину голов, а последний - разумеется, с левой ноги, - отправил бы в ворота сам Лео.

Memories that will last forever pic.twitter.com/PA3JMaShGV — B/R Football (@brfootball) August 5, 2021

Такое завершение карьеры он заслужил, а не то дерьмо, что происходит сейчас. В 34 года Месси выставлен на улицу, и выбор у него невелик - одни шейхи или другие.

Возможно, мы еще узнаем ответ на извечный вопрос: а смог бы Лео сделать то же самое холодным дождливым вечером в Стоке? Это было бы интереснее, чем переход в "ПСЖ", который и без того на фоне остальной французской лиги выглядит как небоскреб в забитой деревне. Впрочем, "Сити" поспешил с Грилишем, и это может все сорвать.

Будущее Лионеля покрыто тайной. Известно лишь, что Месси не рассматривал других вариантов, кроме "Барсы", вплоть до вчерашнего вечера. Его до последней секунды водили за нос, обещая, что все вот-вот наладится, и это отвратительно. У "Кулес" изначально не было шансов вписаться в потолок зарплат с Лео. Они и в прошлогодний потолок в 370 млн евро не влезли, но лига закрыла глаза. А тут им оставили лишь 170.

[ @fansjavimiguel] | Barcelona’s audit confirms the club’s suspicions: only 15% of the debt is the fault of Covid-19. pic.twitter.com/cgNctc6Xfj — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 3, 2021

Да, на бумаге у "Барсы" много выставленных на трансфер футболистов, только кто этот неликвид купит? Дембеле, Коутиньо, Пьянич, Юмтити - кому они нужны с их окладами? Тот же Коутиньо зарабатывает почти 10 млн евро чистыми. Столько ему не дадут нигде. Конечно, он будет сидеть до конца контракта.

Попытка обменять Гризманна на Сауля лишь насмешила последнего. Антуану в "Барсе" выписали космические 20 млн чистыми в сезон; "Матрасники" же платят своим лидерам по 6-7 млн.

То есть, Лапорта вроде предпринимал попытки освободить деньги на Лео, но они были заведомо безнадежны. Гораздо честнее было устроить Месси пышные проводы в конце прошлого чемпионата. Увы, в "Барсе" забыли слово "порядочность", и оставили свою легенду у разбитого корыта за неделю до старта сезона. Грустно.

***

Гари Линекер после ухода Лео емко перефразировал девиз "Барсы" с "Больше, чем клуб" на "Бардак, а не клуб".

Club statement. How on earth have they got themselves in to this predicament? Mess que un club. https://t.co/0OFFHn4ItU — Gary Lineker (@GaryLineker) August 5, 2021

Показательно, что и сам Месси на этом бардаке здорово нажился. Контракт на 555 млн ему мог предложить лишь самый бездарный менеджер на планете, и Лео его нашел.

Вопрос же не в гениальности игрока - понятно, что Месси тащил на себе "Барсу", давал результат, выигрывал трофеи. Но тормоза должны быть - особенно, у бухгалтеров. Последние инсайды дают понять, что Лионель - не жлоб. Ради "Кулес" он сперва согласовал понижение зарплаты на 70%, а потом еще хотел понизить планку, лишь бы остаться. То есть, с ним можно было вести переговоры в совсем другом ключе, но Бартомеу есть Бартомеу.

Возможно, он так извинялся перед Месси за провал по всем фронтам. Заваленная Ла Масия? На тебе 100 млн. Потерянный Неймар? Еще 100. Трансферы Андре Гомеша и Пако Алькасера? Держи 200, только не обижайся.

Да, это безумие, но Лео привлекал столько спонсоров и фанатов, что "Барсе" долгое время этого хватало. Сезон-2018/19 клуб завершил на первом месте в Европе по доходам. Пузырь лопнул только с закрытием стадиона через пандемию. Зарабатывать деньги на пустых сиденьях "Камп Ноу" не смог даже Месси.

***

Сейчас очевидно, что "Барса" уже не будет прежней, да и Ла Лига тоже. Это трудный день. Фаталистически настроен даже повидавший многое Марио Кемпес: "Испанский футбол сегодня - это Месси. И это конец".

Никто не знает, что будет дальше. Есть малюсенькая надежда, что они еще договорятся и все переиграют, но это, скорее, иллюзии поклонников. Правда безжалостнее: самый длительный союз топ-футболиста с топ-клубом распался из-за денег.

Для каталонцев это трагедия. За неполные сутки после ухода попрощаться с Лео нашел в себе силы лишь железный Карлес Пуйоль. Остальные молчат. Никто не может найти правильных слов. Marca утром назвала Месси "Mes que un Jugador" - больше, чем футболистом. Таких комплиментов будет еще очень много в ближайшие дни.

Это все, что можем сделать мы, болельщики и журналисты, для величайшего игрока "Барселоны", Ла Лиги, а может и всего футбола.

Господа Бартомеу, Абидаль, Фернандес, Лапорта, Тебас - как, черт побери, вы могли это допустить?!