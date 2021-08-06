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Месси не будет играть в США

Испания
(4 голосов)

Игрок хочет перейти в одну из команд Европы

Месси не будет играть в США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны планы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после ухода из "Барселоны".

По информации Marca, футболист не намерен переходить в один из клубов МЛС. Он хочет поиграть в Европе ещё несколько лет, как это предполагалось по новому контракту с "Барселоной", который так и не был подписан. Скорее всего, он перейдёт в "Манчестер Сити" или "Пари Сен-Жермен".

5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (3)
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tare60
06.08.2021 в 16:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-4
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
06.08.2021 в 15:39
Не обов'язково сіті чи псж.якщо погодиться на зарплату в пару тис.євро то такими темпами може в мінаю гольові кормільцеви роздавати.графіті будуть по всім закарпаттю.
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+2
-4
avatar
Romerik (YNWA)
06.08.2021 в 17:12
Якщо він туда перейде, то буде геноцид всього закарпатського народу. Всі зіпьються на*уй...
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0
0


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