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Месси не будет играть в США
Игрок хочет перейти в одну из команд Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны планы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после ухода из "Барселоны".
По информации Marca, футболист не намерен переходить в один из клубов МЛС. Он хочет поиграть в Европе ещё несколько лет, как это предполагалось по новому контракту с "Барселоной", который так и не был подписан. Скорее всего, он перейдёт в "Манчестер Сити" или "Пари Сен-Жермен".
5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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