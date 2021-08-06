Месси не будет играть в США

Стали известны планы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после ухода из "Барселоны".

По информации Marca, футболист не намерен переходить в один из клубов МЛС. Он хочет поиграть в Европе ещё несколько лет, как это предполагалось по новому контракту с "Барселоной", который так и не был подписан. Скорее всего, он перейдёт в "Манчестер Сити" или "Пари Сен-Жермен".

5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.