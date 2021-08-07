Великая история великого гения. Вспоминаем карьеру Месси в Барсе с самого начала и до последнего матча

Вы можете по-разному относиться к Лео. Любить его за красоту игры или ненавидеть, потому что он выступает за главного врага. Обожать за его побитые рекорды или хэйтить за огромное количество хайпа вокруг его персоны. Однако вряд ли вы будете спорить с тем, что в четверг для футбола была подведена черта под целой эпохой. И по этому поводу мы решили вспомнить её от самого начала и до наших дней.

Итак, начнём свой путь 1 мая 2005 года. Спустя семь месяцев после дебюта за первую команду "гранатово-синих" Лео забил свой премьерный гол с передачи Роналдиньо. От аргентинца пострадал "Альбасете".

Следующая остановка - 2 ноября 2005. Первый гол в Лиге чемпионов. Его аргентинец забил в ворота "Панатинаикоса" в групповом этапе турнира, поборолся за мяч на углу штрафной и воспользовался деревянностью защиты греков.

Всё тот же ноябрь 2005-го. Первое Эль Класико Месси. В соперниках - Касильяс, Роберто Карлос, Серхио Рамос, Дэвид Бекхэм, ЗиЗу, Роналдо, Рауль. Но Лео вышел в стартовом составе и покинул поле только при счёте 2:0 в пользу каталонцев, а в итоге "Барса" выиграла 3:0. Дубль оформил Роналдиньо.

Начало великого противостояния. В декабре 2007-го награду лучшему футболиста года по версии ФИФА и France Football выиграл Кака, а Месси и Роналду в разных версиях взяли по одному второму и одному третьему месту.

2009-й. Первый финал ЛЧ и первый гол в финале ЛЧ. Пострадал "Манчестер Юнайтед", который и уступил, а "Барса" взяла трофей.

Великое каталонское трио - Месси, Хави, Иньеста. Когда они были на поле, соперники практически всегда капитулировали.

В 2011-м году Месси выиграл свою третью Лигу Чемпионов. В финале "Барса" Гвардиолы одолела "МЮ" со счетом 3:1, а один из точных ударов был на счету именно аргентинца. Прекрасный вечер для каталонской команды.

Конец 2014-го и это один из первых матчей легендарного трио MSN.

На календаре 2015-й год. Месси встречается против Гвардиолы, который тогда руководил "Баварией". В первом матче каталонцы обыграли соперника 3:0, дубль на счету Лео. Второй его гол - шедевр. Сначала на пятой точке оказался Боатенг, после чего был переброшен Нойер. А это два чемпиона мира.

2016-й. Эра Месси-бородача. Ну, а на фото: Лео и его отец Хорхе в испанском суде, который рассматривал дело об уклонении от уплаты футболистом налогов. Тюрьмы на 21 месяц удалось избежать, но заплатили большие штрафы.

Абсолютно неожиданный образ Месси. Правда, не всегда он был фартовым.

Легендарные 6:1 против ПСЖ. Лео забил один из шести голов своей команды в начале второго тайма, сделав к той секунде счёт 3:0. До камбэка оставался всего один результативный удар.

В 2017-м году Месси забил свой 500-й гол. Его он отправил в ворота "Реала", тем самым принеся "Барселоне" победу в "Классико" со счетом 3:2. Во время празднования Месси показал свою футболку фанатам мадридцев, дабы те знали, кто лучший в мире.

В 2019-м году "Барса" умудрилась вылететь в полуфинале ЛЧ от "Ливерпуля", выиграв первый матч 3:0. В первой встречи Лео, как обычно, играл феноменально, а его гол со штрафного стал украшением турнира. Стенка прыгала высоко, но мяч все равно оказался в девятке.

Лео и шестой Золотой мяч, который ему достался в конкурентной борьбе с Ван Дейком. Последний "мячик" в качестве игрока "Барселоны", но вряд ли последний в карьере. Сейчас Лео, после выигранного кубка Америки, стал главным претендентом на награду.

Май 2021-го. Последний матч Лео за "Барселону". Интересно, задумывался ли он тогда, что больше не выйдет на поле в составе своего практически родного клуба?

Следующая остановка - Париж?