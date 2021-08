"В ПСЖ очень, очень уверенны в подписании" – Фабрицио Романо о ситуации вокруг Месси

Итальянский журналист продолжает держать руку на пульсе ситуации вокруг Лионеля Месси. "ПСЖ очень близки к подписанию" – заявил он.

Сообщается, что "ПСЖ" был единственным клубом, который предпринимал реальные попытки связаться с Месси и его отцом с вечера четверга напрямую, без посредников.

Paris Saint-Germain have been the only club to approach Leo and Jorge Messi directly since Thursday evening - not using intermediary. Dressing room also ‘convinced’ that Leo’s coming. ???????????? #Messi PSG contract proposal will include an option to extend the agreement until 2024.

В раздевалке "ПСЖ" тоже уверены, что Лео скоро перейдет.

Сообщается, что будет подписан двухлетний контракт, с опцией продления ещё на год, до 2024 года.

Также авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио опубликовал твит с отметками Месси, "ПСЖ", Sky Sport и эмоджи песочных часов.

Напомним, что вчера официальные медиа "Барселоны" попрощались с Лионелем. Клуб не смог зарегистрировать игрока из-за потолка зарплат.

Paris Saint-Germain are close to sign Leo Messi, confirmed. PSG are preparing the official contract until June 2023 to be submitted to Messi and his father Jorge in the next hours ???????????? #Messi



Messi’s open to join PSG. Neymar was pushing in the last 24h. PSG are so, so confident. pic.twitter.com/WNRYJKCkjs