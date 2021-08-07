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Агуэро хочет разорвать контракт с Барселоной из-за ухода Месси

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Он хотел играть с другом в одной команде

Агуэро хочет разорвать контракт с Барселоной из-за ухода Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новоиспеченный нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро хочет покинуть команду. Причиной стало непродление контракта Лионеля Месси из "блауграной". Об этом сообщает канал Beteve.

Агуэро очень хотел играть со своим другом в одной команде, что ему и пообещали при переходе в "Барселону". Из-за несоблюдения этих условий нападающий очень зол, и сейчас вместе со своими юристами ищет способы расторжения контракта с испанским клубом. Он считает свое будущее в "Барсе" не очень хорошим.

Напомним, что 33-летний Серхио два месяца назад присоединился к "Барселоне" на правах свободного агента, подписав контракт на два года. Его последним клубом был "Манчестер Сити", за который он провел 10 сезонов подряд.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Агуэро в 18 млн евро.

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В статье: Лионель Месси Серхио Агуэро Барселона
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Источник:
beteve

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Комментарии (4)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.08.2021 в 09:54
Была информация , что Барса даже Агуэро не может зарегистрировать из-за финансовых проблем. Не знаю насколько это правда
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.08.2021 в 09:13
Не обращайте внимание на очередную ложь. Открывайте любой испанский спортивный источник и там, почти в каждом, статья про Агуэро, где он говорит, что все его мысли сейчас только с ФК Барселона.
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0
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.08.2021 в 09:43
Согласен, обращайте лучше внимание на очередной бред 100% придурочного Аленя из МундоДурио, у которого не прекращается истерика по поводу бегства скряги Месси со своим пройдохой батей Хорхе, и следом за ними дружка Месси Агуэро из позорно обанкротившейся ФКБ под чутким руководством Залупорты))). Сезонная миграция аленей началась. P.S. ПСЖ надо прикупить к Неймару и Месси ещё Суареса и Агуэро, чтоб Месси не было скучно))). Такая себе версия сборной Америки, ведь есть ещё Маркиньос, Ди Мария, Навас, Паредес)))
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
07.08.2021 в 09:55
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0
0


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