Агуэро хочет разорвать контракт с Барселоной из-за ухода Месси

Новоиспеченный нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро хочет покинуть команду. Причиной стало непродление контракта Лионеля Месси из "блауграной". Об этом сообщает канал Beteve.

Агуэро очень хотел играть со своим другом в одной команде, что ему и пообещали при переходе в "Барселону". Из-за несоблюдения этих условий нападающий очень зол, и сейчас вместе со своими юристами ищет способы расторжения контракта с испанским клубом. Он считает свое будущее в "Барсе" не очень хорошим.

Напомним, что 33-летний Серхио два месяца назад присоединился к "Барселоне" на правах свободного агента, подписав контракт на два года. Его последним клубом был "Манчестер Сити", за который он провел 10 сезонов подряд.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Агуэро в 18 млн евро.