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Агуэро хочет разорвать контракт с Барселоной из-за ухода Месси
Он хотел играть с другом в одной команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Новоиспеченный нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро хочет покинуть команду. Причиной стало непродление контракта Лионеля Месси из "блауграной". Об этом сообщает канал Beteve.
Агуэро очень хотел играть со своим другом в одной команде, что ему и пообещали при переходе в "Барселону". Из-за несоблюдения этих условий нападающий очень зол, и сейчас вместе со своими юристами ищет способы расторжения контракта с испанским клубом. Он считает свое будущее в "Барсе" не очень хорошим.
Напомним, что 33-летний Серхио два месяца назад присоединился к "Барселоне" на правах свободного агента, подписав контракт на два года. Его последним клубом был "Манчестер Сити", за который он провел 10 сезонов подряд.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Агуэро в 18 млн евро.
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