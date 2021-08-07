Гризманн - Месси: Я уверен, что твои пути с Барселоной снова пересекутся

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн опубликовал прощание с Лионелем Месси, который недавно покинул каталонский клуб:

"Единственное, что я могу сказать тебе, да и вообще каждый любитель футбола – спасибо!

Спасибо за все, что ты сделал в "Барселоне"! Для города, для клуба. Ты все изменил! Я уверен, что это не прощание, и будет возможность увидеть тебя позже. Что твои пути с "Барселоной" снова пересекутся.

Желаю тебе всего наилучшего, чтобы ты и твоя семья были счастливы. Очень немногие знают, что значит быть Месси, и ты был для меня примером во всех смыслах", – написал Гризманн в инстаграме.