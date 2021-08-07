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Гризманн - Месси: Я уверен, что твои пути с Барселоной снова пересекутся

Испания
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(1 голосов)

Француз попрощался с Лионелем

Гризманн - Месси: Я уверен, что твои пути с Барселоной снова пересекутся

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн опубликовал прощание с Лионелем Месси, который недавно покинул каталонский клуб:

"Единственное, что я могу сказать тебе, да и вообще каждый любитель футбола – спасибо!

Спасибо за все, что ты сделал в "Барселоне"! Для города, для клуба. Ты все изменил! Я уверен, что это не прощание, и будет возможность увидеть тебя позже. Что твои пути с "Барселоной" снова пересекутся.

Желаю тебе всего наилучшего, чтобы ты и твоя семья были счастливы. Очень немногие знают, что значит быть Месси, и ты был для меня примером во всех смыслах", – написал Гризманн в инстаграме.

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В статье: Лионель Месси Барселона Испания Антони Гризманн
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
07.08.2021 в 14:01
Дождался таки эльзаский петух ухода Месси. А я ж писал, шо этот хитрый шлемазл будет сидеть в Барсе до последнего. Ну что же.. давай Антошка, рули. Депай тебе в помощь..
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.08.2021 в 13:41
Вряд ли в этом сезоне пересекутся. ПСЖ как и Барса сеются из второй корзины ЛЧ, поэтому в одну группу попасть не смогут. То что ПСЖ выйдет из группы - это факт, а насчёт Барсы терзают смутные сомнения))). Р.S. У Гризмана, избавившегося от оков, сейчас появился шанс доказать, что он топ центр форвард, а не серенький латераль, куда его запихивали в Барсе при Месси.
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