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Гризманн - Месси: Я уверен, что твои пути с Барселоной снова пересекутся
Француз попрощался с Лионелем
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн опубликовал прощание с Лионелем Месси, который недавно покинул каталонский клуб:
"Единственное, что я могу сказать тебе, да и вообще каждый любитель футбола – спасибо!
Спасибо за все, что ты сделал в "Барселоне"! Для города, для клуба. Ты все изменил! Я уверен, что это не прощание, и будет возможность увидеть тебя позже. Что твои пути с "Барселоной" снова пересекутся.
Желаю тебе всего наилучшего, чтобы ты и твоя семья были счастливы. Очень немногие знают, что значит быть Месси, и ты был для меня примером во всех смыслах", – написал Гризманн в инстаграме.
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