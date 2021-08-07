С Агуэро и Фати. Барселона опубликовала заявку на матч с Ювентусом

"Барселона" опубликовала заявку на матч Кубка Жоана Гампера против туринского "Ювентуса". Поединок состоится 8-го августа.

В состав включен нападающий Серхио Агуэро, который негативно отреагировал на уход с команды Лео Месси. Также в списке 18-летний хавбек Ансумане Фати, который не играл с ноября из-за проблем с коленом.

"Барселона": тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Гризманн, Пьянич, Депай, Дембеле, Брэйтуэйт, Нето, Коутиньо, Лангле, Фати, Альба, Агуэро, Серджи Роберто, де Йонг, Эмерсон Роял, Умтити, Иньяки Пенья.