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С Агуэро и Фати. Барселона опубликовала заявку на матч с Ювентусом
Несмотря на слухи, Серхио в составе клуба
Фото - La Liga
"Барселона" опубликовала заявку на матч Кубка Жоана Гампера против туринского "Ювентуса". Поединок состоится 8-го августа.
В состав включен нападающий Серхио Агуэро, который негативно отреагировал на уход с команды Лео Месси. Также в списке 18-летний хавбек Ансумане Фати, который не играл с ноября из-за проблем с коленом.
"Барселона": тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Гризманн, Пьянич, Депай, Дембеле, Брэйтуэйт, Нето, Коутиньо, Лангле, Фати, Альба, Агуэро, Серджи Роберто, де Йонг, Эмерсон Роял, Умтити, Иньяки Пенья.
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