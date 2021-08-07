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С Агуэро и Фати. Барселона опубликовала заявку на матч с Ювентусом

Испания
(1 голосов)

Несмотря на слухи, Серхио в составе клуба

С Агуэро и Фати. Барселона опубликовала заявку на матч с Ювентусом

Фото - La Liga

Новина українською

"Барселона" опубликовала заявку на матч Кубка Жоана Гампера против туринского "Ювентуса". Поединок состоится 8-го августа.

В состав включен нападающий Серхио Агуэро, который негативно отреагировал на уход с команды Лео Месси. Также в списке 18-летний хавбек Ансумане Фати, который не играл с ноября из-за проблем с коленом.

"Барселона": тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Гризманн, Пьянич, Депай, Дембеле, Брэйтуэйт, Нето, Коутиньо, Лангле, Фати, Альба, Агуэро, Серджи Роберто, де Йонг, Эмерсон Роял, Умтити, Иньяки Пенья.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Кубок Гампера
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
07.08.2021 в 14:43
А где же Педри? Шо с ним?
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0
-3
Algrab (Костопiль)
07.08.2021 в 15:07
Він на Олімпіаді, дурню...
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