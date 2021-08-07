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Тер Штеген - Месси: Твое достижение никто не сможет повторить – ты изменил футбол

Испания
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Вратарь будет скучать по Лионелю

Тер Штеген - Месси: Твое достижение никто не сможет повторить – ты изменил футбол

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Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген попрощался с Лионелем Месси, который недавно покинул команду:

"Играть все эти годы вместе с тобой было огромным удовольствием, мы пережили много приятных моментов вместе, завоевывали титулы.

Бывало, что наши мнения не совпадали, но мы всегда двигались в одном направлении, и каждый из нас рос как личность вне зависимости от побед и поражений. Спасибо!

Ты сотворил историю вместе с клубом своей жизни и запомнишься как настоящая футбольная легенда, а твое достижение никто не сможет повторить – ты изменил футбол.

Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в дальнейшем", – написал тер Штеген в инстаграме.

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В статье: Лионель Месси Барселона Марк-Андре тер Штеген
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