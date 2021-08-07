Испания
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Месси проведет пресс-конференцию на Камп Ноу в воскресенье
Игрок выступит перед журналистами
Eurosport
Форвард Лионель Месси в воскресенье проведет пресс-конференцию на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.
Начало мероприятия запланировано на полдень по испанскому времени.
Недавно стало официально известно, что Месси покидает "Барселону". Аргентинец провел в "блаугране" 17 лет. Он выиграл 35 трофеев и забил 672 гола в 778 матчах.
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Источник:Твиттер Альфредо Мартинеса
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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
07.08.2021 в 17:35
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prockop4uck (Киев)
07.08.2021 в 17:47
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