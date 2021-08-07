  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси проведет пресс-конференцию на Камп Ноу в воскресенье
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси проведет пресс-конференцию на Камп Ноу в воскресенье

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок выступит перед журналистами

Месси проведет пресс-конференцию на Камп Ноу в воскресенье

Eurosport

Новина українською

Форвард Лионель Месси в воскресенье проведет пресс-конференцию на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Начало мероприятия запланировано на полдень по испанскому времени.

Недавно стало официально известно, что Месси покидает "Барселону". Аргентинец провел в "блаугране" 17 лет. Он выиграл 35 трофеев и забил 672 гола в 778 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Камп Ноу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
07.08.2021 в 17:35
И вдруг Месси такой: "Я не ухожу. Я решил остаться. Буду играть бесплатно. За символический 1 миллион евро в месяц."
Ответить
0
-2
prockop4uck (Киев)
07.08.2021 в 17:47
К сожалению, он очень любит деньги. Как ты овощи. И редакцию. И меня.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...