Месси проведет пресс-конференцию на Камп Ноу в воскресенье

Форвард Лионель Месси в воскресенье проведет пресс-конференцию на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

Начало мероприятия запланировано на полдень по испанскому времени.

Недавно стало официально известно, что Месси покидает "Барселону". Аргентинец провел в "блаугране" 17 лет. Он выиграл 35 трофеев и забил 672 гола в 778 матчах.