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Ракитич к Месси: Твое наследие бесценно. Продолжай творить магию

Испания
(1 голосов)

Хорват обратился к аргентинцу

Ракитич к Месси: Твое наследие бесценно. Продолжай творить магию

Твиттер Ракитича

Новина українською

Экс-полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал уход Лео Месси с клуба и обратился к аргентинцу.

"Лео, было честью играть вместе с тобой все эти годы. Спасибо за все, что ты сделал для такого большого клуба, как "Барселона".

Твое наследие бесценно. Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Продолжай впечатлять нас своей магией", – написал хорватский хавбек в своем твиттере.

Напомним, Иван и Лионель выступали за "сине-гранатовых" вместе с 2014 по 2020 год.

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В статье: Лионель Месси Иван Ракитич
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Комментарии (1)
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Gafan777 (Каменка)
07.08.2021 в 17:29
Упоротым этого не понять
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