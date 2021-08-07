Ракитич к Месси: Твое наследие бесценно. Продолжай творить магию

Экс-полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал уход Лео Месси с клуба и обратился к аргентинцу.

"Лео, было честью играть вместе с тобой все эти годы. Спасибо за все, что ты сделал для такого большого клуба, как "Барселона".

Твое наследие бесценно. Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Продолжай впечатлять нас своей магией", – написал хорватский хавбек в своем твиттере.