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Ракитич к Месси: Твое наследие бесценно. Продолжай творить магию
Хорват обратился к аргентинцу
Твиттер Ракитича
Экс-полузащитник каталонской "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал уход Лео Месси с клуба и обратился к аргентинцу.
"Лео, было честью играть вместе с тобой все эти годы. Спасибо за все, что ты сделал для такого большого клуба, как "Барселона".
Твое наследие бесценно. Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Продолжай впечатлять нас своей магией", – написал хорватский хавбек в своем твиттере.
Напомним, Иван и Лионель выступали за "сине-гранатовых" вместе с 2014 по 2020 год.
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