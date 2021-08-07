Иньеста - Месси: Трудно представить тебя не в футболке Барсы на Камп Ноу

Полузащитник "Виссел Кобе" и экс-хавбек "Барселоны" Андреас Иньесты прокомментировал уход Лео Месси из стана каталонцев.

"Мы провели вместе 14 лет, пережили множество моментов – волшебных и не очень удачных, – но мы всегда оставались вместе. Очень сложно представить клуб без тебя или возможность увидеть тебя на "Камп Ноу" в футболке другого клуба.