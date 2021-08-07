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Иньеста - Месси: Трудно представить тебя не в футболке Барсы на Камп Ноу
Андреас обратился к Лионелю
Полузащитник "Виссел Кобе" и экс-хавбек "Барселоны" Андреас Иньесты прокомментировал уход Лео Месси из стана каталонцев.
"Мы провели вместе 14 лет, пережили множество моментов – волшебных и не очень удачных, – но мы всегда оставались вместе. Очень сложно представить клуб без тебя или возможность увидеть тебя на "Камп Ноу" в футболке другого клуба.
Желаю, чтобы у тебя и твоей семьи все сложилось как можно лучше. Удачи, Лео. Было приятно играть с тобой", – написал испанец на своей странице в инстаграме.
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