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Иньеста - Месси: Трудно представить тебя не в футболке Барсы на Камп Ноу

Испания
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Андреас обратился к Лионелю

Иньеста - Месси: Трудно представить тебя не в футболке Барсы на Камп Ноу

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Полузащитник "Виссел Кобе" и экс-хавбек "Барселоны" Андреас Иньесты прокомментировал уход Лео Месси из стана каталонцев.

"Мы провели вместе 14 лет, пережили множество моментов – волшебных и не очень удачных, – но мы всегда оставались вместе. Очень сложно представить клуб без тебя или возможность увидеть тебя на "Камп Ноу" в футболке другого клуба.

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Желаю, чтобы у тебя и твоей семьи все сложилось как можно лучше. Удачи, Лео. Было приятно играть с тобой", – написал испанец на своей странице в инстаграме.

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В статье: Лионель Месси Андреас Иньеста
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