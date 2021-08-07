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Линекер: Получается, что ПСЖ подписал Доннарумму, Вейналдума, Рамоса и величайшего в истории - бесплатно
Эксперт подогревает интригу
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-нападающий "Барселоны" Гари Линекер дал комментарий на счет вероятного перехода форварда Лионеля Месси в "ПСЖ":
"Если Месси окажется в "ПСЖ", что кажется неизбежным, то получится, что они подписали Доннарумму, Вейналдума, Рамоса и величайшего в истории собственной персоной бесплатно…Как бы", – написал англичанин.
Лионель провел в "Барселоне" 17 лет. Он выиграл 35 трофеев и забил 672 гола в 778 матчах.
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Источник:Твиттер Линекера
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07.08.2021 в 17:28
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