Линекер: Получается, что ПСЖ подписал Доннарумму, Вейналдума, Рамоса и величайшего в истории - бесплатно

Экс-нападающий "Барселоны" Гари Линекер дал комментарий на счет вероятного перехода форварда Лионеля Месси в "ПСЖ":

"Если Месси окажется в "ПСЖ", что кажется неизбежным, то получится, что они подписали Доннарумму, Вейналдума, Рамоса и величайшего в истории собственной персоной бесплатно…Как бы", – написал англичанин.