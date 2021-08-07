Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Уэски перейдет в Атлетико
Нападающий переедет в Мадрид
Фото: twitter.com/SDHuescaEN/ автор неизвестен
Нападающий испанской "Уэски" Рафа Мир близок к переходу в "Атлетико" из Мадрида.
24-летний форвард принадлежит "Вулверхэмптону". Сезон 2021/22 футболист провел в аренде в "Уэске" и стал лучшим бомбардиром этой команды, забив 13 голов в 38 турах Ла Лиги. Также игрок известен выступлениями за сборную Испании на Олимпиаде в Токио - он сделал хет-трик в матче с Кот-д’Ивуаром, выйдя на замену.
"Атлетико" выиграл борьбу за футболиста у "Севильи" и согласовал четырехлетний контракт с Рафой.
Популярное сейчас
- Мороз: Молодые ребята боятся выйти в город, на базе сидят
- Мирон Маркевич: Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров
- Лаки панч. Хижняк проиграл в финале Олимпиады. Как это было
- Месси поражен, что контракт не удалось продлить – barcacentre
- Белодед быстро забыта. Попов признался, что сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО