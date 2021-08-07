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Форвард Уэски перейдет в Атлетико

Испания
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Нападающий переедет в Мадрид

Форвард Уэски перейдет в Атлетико

Фото: twitter.com/SDHuescaEN/ автор неизвестен

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Нападающий испанской "Уэски" Рафа Мир близок к переходу в "Атлетико" из Мадрида.

24-летний форвард принадлежит "Вулверхэмптону". Сезон 2021/22 футболист провел в аренде в "Уэске" и стал лучшим бомбардиром этой команды, забив 13 голов в 38 турах Ла Лиги. Также игрок известен выступлениями за сборную Испании на Олимпиаде в Токио - он сделал хет-трик в матче с Кот-д’Ивуаром, выйдя на замену.

"Атлетико" выиграл борьбу за футболиста у "Севильи" и согласовал четырехлетний контракт с Рафой.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Вулверхэмптон Уэска (Испания) Рафа Мир
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Источник:
Marca

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