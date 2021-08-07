Форвард Уэски перейдет в Атлетико

Нападающий испанской "Уэски" Рафа Мир близок к переходу в "Атлетико" из Мадрида.

24-летний форвард принадлежит "Вулверхэмптону". Сезон 2021/22 футболист провел в аренде в "Уэске" и стал лучшим бомбардиром этой команды, забив 13 голов в 38 турах Ла Лиги. Также игрок известен выступлениями за сборную Испании на Олимпиаде в Токио - он сделал хет-трик в матче с Кот-д’Ивуаром, выйдя на замену.

"Атлетико" выиграл борьбу за футболиста у "Севильи" и согласовал четырехлетний контракт с Рафой.