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Агуэро все же останется в Барселоне

Испания
Обновлено
(5 голосов)

И его мечта также будет с ним

Агуэро все же останется в Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новоиспеченный нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро все-таки не покинет клуб после ухода Лионеля Месси, как это заявлялось ранее. Он хочет играть в "сине-гранатовой" футболке на "Камп Ноу". Об этом сообщает Marca.

Форвард не рассматривает вариантов ухода из своей новой команды. Ранее Агуэро заявил, что он хотел бы поиграть с Месси в одной команде.

Напомним, что Серхио подписал с "Барселоной" двухлетний контракт, присоединившись на правах свободного агента. До этого он 10 лет выступал в "Манчестер Сити", куда перешел из мадридского "Атлетико". Если говорить языком цифр, то Агуэро и Месси не провели в одном клубе ни одного дня, ведь в Лео контракт с "блауграной" завершился 31 июня, а соглашение Серхио с новым клубом начало действовать 1 июля.

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В статье: Лионель Месси Серхио Агуэро Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.08.2021 в 09:50
Новость из категории - "Ни о чем"... Дважды два - четыре...
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-5
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Spokoyno (Київ)
08.08.2021 в 10:12
Це звичайна турбота про чМосек Треба їм хоч на щось з ранку поТЯВкати
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0
-5


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