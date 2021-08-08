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Агуэро все же останется в Барселоне
И его мечта также будет с ним
Getty Images / Global Images Ukraine
Новоиспеченный нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро все-таки не покинет клуб после ухода Лионеля Месси, как это
Форвард не рассматривает вариантов ухода из своей новой команды. Ранее Агуэро заявил, что он хотел бы поиграть с Месси в одной команде.
Напомним, что Серхио подписал с "Барселоной" двухлетний контракт, присоединившись на правах свободного агента. До этого он 10 лет выступал в "Манчестер Сити", куда перешел из мадридского "Атлетико". Если говорить языком цифр, то Агуэро и Месси не провели в одном клубе ни одного дня, ведь в Лео контракт с "блауграной" завершился 31 июня, а соглашение Серхио с новым клубом начало действовать 1 июля.
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