Агуэро все же останется в Барселоне

Новоиспеченный нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро все-таки не покинет клуб после ухода Лионеля Месси, как это заявлялось ранее . Он хочет играть в "сине-гранатовой" футболке на "Камп Ноу". Об этом сообщает Marca.

Форвард не рассматривает вариантов ухода из своей новой команды. Ранее Агуэро заявил, что он хотел бы поиграть с Месси в одной команде.

Напомним, что Серхио подписал с "Барселоной" двухлетний контракт, присоединившись на правах свободного агента. До этого он 10 лет выступал в "Манчестер Сити", куда перешел из мадридского "Атлетико". Если говорить языком цифр, то Агуэро и Месси не провели в одном клубе ни одного дня, ведь в Лео контракт с "блауграной" завершился 31 июня, а соглашение Серхио с новым клубом начало действовать 1 июля.