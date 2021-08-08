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Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ
Сага близится к завершению
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил переход Лионеля Месси во французский "Пари Сен-Жермен":
"Месси перейдет в "ПСЖ". Я бы хотел, чтобы он остался в "Барселоне", но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", - сказал Лапорта на совместной встрече с президентами "Реала" и "Ювентуса".
Напомним что 5 августа "Барселона" официально попрощалась с Лео Месси, который провел 21 год в клубе. За это время он завоевал 35 трофеев вместе с командой.
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