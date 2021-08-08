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Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ

Испания
(1 голосов)

Сага близится к завершению

Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил переход Лионеля Месси во французский "Пари Сен-Жермен":

"Месси перейдет в "ПСЖ". Я бы хотел, чтобы он остался в "Барселоне", но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", - сказал Лапорта на совместной встрече с президентами "Реала" и "Ювентуса".

Напомним что 5 августа "Барселона" официально попрощалась с Лео Месси, который провел 21 год в клубе. За это время он завоевал 35 трофеев вместе с командой.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
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Комментарии (4)
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prockop4uck (Киев)
08.08.2021 в 11:01
В Англию зассал, там могут ноги поломать. В Италии будет в тени Роналду. Что же делать? Пойти в колхозный чемп Франции. Ссыкло
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PiterCantrope (Франківськ)
08.08.2021 в 11:08
Лол. Де заплатили, туди і пішов.
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
08.08.2021 в 10:52
На жаль це може бути правдою... Втрачають ВСІ! Барселона, Ла Ліга, Мессі та його родина! Та і в деякий мірі футбол... А не треба було "попередникам" під час зливи бабок їх тринькати! Прийшла пандемія і "золоті забаганки-обіцянки" виконати неможливо!
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0
-2
Dr. House (Поділля)
08.08.2021 в 11:37
Дядьку, не переживайте так сильно. Все у Вас буде гаразд. Не хвилюйтеся! Щастя та здоров'я Вам!
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