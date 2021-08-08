Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил переход Лионеля Месси во французский "Пари Сен-Жермен":

"Месси перейдет в "ПСЖ". Я бы хотел, чтобы он остался в "Барселоне", но этого не произойдет. Я сделал все возможное для того, чтобы он остался", - сказал Лапорта на совместной встрече с президентами "Реала" и "Ювентуса".

Напомним что 5 августа "Барселона" официально попрощалась с Лео Месси, который провел 21 год в клубе. За это время он завоевал 35 трофеев вместе с командой.