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Месси пригласил друзей на прощальный ужин в Барселоне
Лео покидает Испанию
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский нападающий Лионель Месси устроил прощальный ужин в Барселоне. Игрок пригласил близких друзей в свой дом. Об этом сообщает Marca.
На ужине присутствовали Серхио Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Агуэро и другие футболисты. Лучший друг Месси и партнер по сборной Аргентины Агуэро выложил в Instagram фото с подписью:
"Желаю всего наилучшего в будущем, что бы ни случилось, мой друг. И всегда улыбайся вот так. Люблю тебя", - написал Кун.
После 21 года в "Барселоне" Месси покидает команду из-за правил Ла Лиги, которые не позволили зарегистрировать новый контракт Лео. По последней информации аргентинец близок к переходу в "ПСЖ".
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