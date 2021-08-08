Месси пригласил друзей на прощальный ужин в Барселоне

Аргентинский нападающий Лионель Месси устроил прощальный ужин в Барселоне. Игрок пригласил близких друзей в свой дом. Об этом сообщает Marca.

На ужине присутствовали Серхио Бускетс, Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Агуэро и другие футболисты. Лучший друг Месси и партнер по сборной Аргентины Агуэро выложил в Instagram фото с подписью:

"Желаю всего наилучшего в будущем, что бы ни случилось, мой друг. И всегда улыбайся вот так. Люблю тебя", - написал Кун.

После 21 года в "Барселоне" Месси покидает команду из-за правил Ла Лиги, которые не позволили зарегистрировать новый контракт Лео. По последней информации аргентинец близок к переходу в "ПСЖ".