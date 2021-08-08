Месси: ПСЖ - это возможности, но пока ни с кем нет договоренностей

Аргентинский нападающий Лионель Месси на пресс-конференции прокомментировал возможность своего перехода в "Пари Сен-Жермен":

"ПСЖ" - это возможности, но действительно на сегодняшний день ни с кем нет договоренностей. Когда вышло заявление, у меня было много звонков, интересовались разные клубы. Но я еще ничего не закрыл. Но пока ведем переговоры.

Да, год назад я хотел уйти. Но я не хотел идти в этом году. Мы были убеждены, что хотим остаться здесь. Это мой дом. Я хотел этого больше всего", - сказал Месси.