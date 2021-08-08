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Месси о фото с игроками ПСЖ: Это х####

Испания
(2 голосов)

Все было преувеличено

Месси о фото с игроками ПСЖ: Это х####

Інстгаграм Неймара

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Лионель Месси прокомментировал фото с игроками "Пари Сен-Жермен", которое опубликовал Неймар на своей странице в Instagram:

"Это херня. Мы собрались за день до моего приезда. Мы договорились пойти к Нею на шашлык. Фото было сделано как раз тогда. Тогда были шутки, они сказали мне перейти в "ПСЖ". Ничего удивительного... Это случай, фото друзей", - сказал Месси.

Напомним, что сейчас Лео находится без клуба. Однако по информации инсайдеров он все ближе к переходу в "ПСЖ" на правах свободного агента.

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В статье: Лионель Месси Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
08.08.2021 в 14:02
А что, на самом деле не ПСЖ перейдет?
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