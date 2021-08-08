Месси о фото с игроками ПСЖ: Это х####

Лионель Месси прокомментировал фото с игроками "Пари Сен-Жермен", которое опубликовал Неймар на своей странице в Instagram:

"Это херня. Мы собрались за день до моего приезда. Мы договорились пойти к Нею на шашлык. Фото было сделано как раз тогда. Тогда были шутки, они сказали мне перейти в "ПСЖ". Ничего удивительного... Это случай, фото друзей", - сказал Месси.

Напомним, что сейчас Лео находится без клуба. Однако по информации инсайдеров он все ближе к переходу в "ПСЖ" на правах свободного агента.