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Месси: Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили

Испания
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Лео сказал, что клуб и он сам сделали все возможное

Месси: Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как проходили последние переговоры.

"Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда.

Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные.

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Самое важное для меня – сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались", – рассказал аргентинец.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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trust in LFC1892 (Киев)
08.08.2021 в 16:54
Кто-то может внятно объяснить, без лирики: Если первичным для Барсы было сохранение Месси (и они даже договорились подвинуться по з\п), ПОЧЕМУ клуб СПЕРВА не закрыл этот вопрос? А лишь в самую последнюю очередь. Когда уже петух в зад клевать начал. ПОЧЕМУ они подписали Куна, Депая, Гарсию (договорились с ними о з\п), а ТОЛЬКО ПОТОМ поняли, что у них не хватит зарплатного бюджета на всех, они их даже заявить не смогут? Какой-то фантастический абсурд.
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trust in LFC1892 (Киев)
08.08.2021 в 16:58
К тому же, так никого продать (пока) и не сумели. Заработав хоть какие-то деньги, и, что важнее, разгрузив ведомость.
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