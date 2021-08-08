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Месси: Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили
Лео сказал, что клуб и он сам сделали все возможное
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как проходили последние переговоры.
"Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда.
Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные.
Самое важное для меня – сказать людям, которые дали мне так много, правду. С этими людьми я рос, мы вместе радовались", – рассказал аргентинец.
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