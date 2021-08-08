Месси: Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили

Бывший форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как проходили последние переговоры.

"Я снизил зарплату на 50%, а больше меня ни о чем не просили. Слухи о том, что после этого меня попросили отказаться от еще 30% зарплаты, – ложь. Такого не было, это неправда.

Мы сделали все возможное, но остаться я не смог. Я всегда был честен с болельщиками. Вокруг много слухов, часто они ложные.