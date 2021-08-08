Месси: Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось

Нападающий Лионель Месси прокомментировал свой уход с каталонской "Барселоны".

"Я бы хотел уйти иначе, хотя расставания никогда не бывают приятными. Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось.

Я могу лишь поблагодарить всех, кого встретил за годы, проведенные в клубе. А также всех фанатов, которые дарили мне свою любовь и которым я старался отвечать тем же, отдавая все силы ради этой футболки.

Я ухожу, но не прощаюсь. До встречи! Да здравствует "Барса"!" – написал аргентинец в своем инстаграме.