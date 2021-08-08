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Месси: Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось

Испания
(4 голосов)

Лео покинул родной клуб

Месси: Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось

Фото: daily sabah / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий Лионель Месси прокомментировал свой уход с каталонской "Барселоны".

"Я бы хотел уйти иначе, хотя расставания никогда не бывают приятными. Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось.

Я могу лишь поблагодарить всех, кого встретил за годы, проведенные в клубе. А также всех фанатов, которые дарили мне свою любовь и которым я старался отвечать тем же, отдавая все силы ради этой футболки.

Я ухожу, но не прощаюсь. До встречи! Да здравствует "Барса"!" – написал аргентинец в своем инстаграме.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (6)
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oda1979 (Запорожье)
08.08.2021 в 20:31
Я бы с радостью остался, только у вас столько много денех нету.:
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+5
0
avatar
Spokoyno (Київ)
08.08.2021 в 20:27
Це якою треба бути гнідою, щоб виходити на сайт аби тільки когось обґадити РЕАЛьні ви кращі СЕРУНИ!
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0
-8
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.08.2021 в 19:32
От маленький піздьониш))). Та признайся, що тобою керує жага до наживи і татечко Хорхе. Тобі насрати на всіх, в тому числі на клуб, який тебе виховав і вилічив, а ти покидаєш його через свою алчність. Ти як був відокремленим від людей, так і залишився. Недарма тебе твої колеги кличуть аутистом ....(((
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+6
-2
Trztrqtr (Украина)
08.08.2021 в 19:40
Да, так и есть. Человек хочет много получать, может и будет. Ему класть на всех и вся-так часто бывает с лучшими. Имеет право:)
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0
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.08.2021 в 19:49
Зато теперь поиграет за великое псж с величайшим капитаном в истории футбола - Серхио Рамосом!
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+5
-1
avatar
Loader (Днепр)
08.08.2021 в 20:05
Вы оба опустились. Как же вас обоих достало. Даже не знаю, как вас назвать.
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0
-8


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