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Лапорта к Месси: Двери Барсы всегда будут открыты для тебя
Прощальное слово
Total Barca
Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта попрощался с Лионелем Месси.
"Я желаю всего наилучшего тебе, Месси, и твоей семье. Двери "Барсы" всегда будут открыты для тебя. Спасибо за все, Лео!" – написал Лапорта в своем твиттере.
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Аргентинец покинул "сине-гранатовых" в качестве свободного агента.
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Комментарии (6)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
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hardcorepwnz (Украина)
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