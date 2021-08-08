Лапорта к Месси: Двери Барсы всегда будут открыты для тебя

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта попрощался с Лионелем Месси.

"Я желаю всего наилучшего тебе, Месси, и твоей семье. Двери "Барсы" всегда будут открыты для тебя. Спасибо за все, Лео!" – написал Лапорта в своем твиттере.