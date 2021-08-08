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Лапорта к Месси: Двери Барсы всегда будут открыты для тебя

Испания
(4 голосов)

Прощальное слово

Лапорта к Месси: Двери Барсы всегда будут открыты для тебя

Total Barca

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта попрощался с Лионелем Месси.

"Я желаю всего наилучшего тебе, Месси, и твоей семье. Двери "Барсы" всегда будут открыты для тебя. Спасибо за все, Лео!" – написал Лапорта в своем твиттере.

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Аргентинец покинул "сине-гранатовых" в качестве свободного агента.

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (6)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.08.2021 в 21:02
Мессі мав би відповісти тоді: повиганяйте з хати кілька людей, щоб я міг зайти в ці двері )))
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+1
-5
oda1979 (Запорожье)
08.08.2021 в 20:50
Он улетел, но он обещал вернуться:)))
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+3
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
08.08.2021 в 20:40
Еще напоследок один тесненький поцелуй в ж.опу...
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+7
-1
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 20:17
Не бачити тепер Лапорті солодких снів...А монреальському оленю тепер взагалі кожну ніч буде снитися Перес та його рука...
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+7
-1
Algrab (Костопiль)
08.08.2021 в 20:15
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+7
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
08.08.2021 в 20:12
Смешно. Такое ощущение, что Месси сам свалил, типа возвращайся скорее
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+3
0


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