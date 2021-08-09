Есть ли жизнь без Месси? Барселона разгромила Ювентус и выиграла Кубок Гампера

5 августа стало окончательно известно, что "Барселона" прощается с Лионелем Месси - игроком, который провел в команде 17 сезонов и помог ей выиграть 38 титулов. Теперь каталонцам придется играть без своего лидера. И первое испытание состоялось в товарищеском матче с "Ювентусом".

В основе каталонцев вышли двое новичков – Мемфис Депай и 18-летний австрийский талант Юсуф Демир. Старая Синьора под руководством уже нового тренера - Аллегри - бросила в бой в первом тайме всех сильнейших, включая Криштиану Роналду. И в первом тайме "Ювентус" значительно больше бил по воротам, правда, уже после того, как Депай с паса упоминавшегося Демира открыл счет. Но все попытки туринцев (особенно опасными были выстрелы Мората и Роналду) нейтрализовал голкипер Нету.

В перерыве Аллегри выпустил шесть новых игроков, они продолжали владеть игровой инициативой, однако "Барселона" сумела забить второй мяч. Брайтвейт забил головой после подачи углового. В конце концов, все завершилось разгромом. Уже в компенсированное арбитром время Рикки Пуч классно закрутил мяч под штангу с линии штрафной.

Таким образом "Барселона" побеждает 3:0 и девятый раз подряд получает Кубок Гампера.

Кубок Гампера. Финал

8 августа. Барселона. Эстади Йохан Кройф

"Барселона" - "Ювентус" 3:0

Голы: Депай 3, Брайтвейт 67, Пуч 90 + 4

"Барселона": Нету - Дест (Эмерсон 62), Араужо (Умтити 62), Пике, Альба (Бальде 71) - Роберто (Пуч 71), Бускетс - Демир (Нико 62), Гризманн (Колладо 86), Депай - Брайтвейт (Манай 78)

"Ювентус": Щенсны (Перрин 46) - де Шильо (Де Винтер 79), де Лигт (Кьеллини 61), Ругани (Бонуччи 61), Сандро (Пеллегрини 46) - Куадрадо (Кьеза 46), Бентанкур (Данило 46), Рэмзи (Маккени 46), Бернардески (Ранокья 61) - Мората (Маркес 61), Роналду (Кулушевски 46)