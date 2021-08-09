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Есть ли жизнь без Месси? Барселона разгромила Ювентус и выиграла Кубок Гампера

Испания
(4 голосов)

С голом новичка

Есть ли жизнь без Месси? Барселона разгромила Ювентус и выиграла Кубок Гампера

фото - ФК Барселона

UA-Футбол
Новина українською

5 августа стало окончательно известно, что "Барселона" прощается с Лионелем Месси - игроком, который провел в команде 17 сезонов и помог ей выиграть 38 титулов. Теперь каталонцам придется играть без своего лидера. И первое испытание состоялось в товарищеском матче с "Ювентусом".

В основе каталонцев вышли двое новичков – Мемфис Депай и 18-летний австрийский талант Юсуф Демир. Старая Синьора под руководством уже нового тренера - Аллегри - бросила в бой в первом тайме всех сильнейших, включая Криштиану Роналду. И в первом тайме "Ювентус" значительно больше бил по воротам, правда, уже после того, как Депай с паса упоминавшегося Демира открыл счет. Но все попытки туринцев (особенно опасными были выстрелы Мората и Роналду) нейтрализовал голкипер Нету.

В перерыве Аллегри выпустил шесть новых игроков, они продолжали владеть игровой инициативой, однако "Барселона" сумела забить второй мяч. Брайтвейт забил головой после подачи углового. В конце концов, все завершилось разгромом. Уже в компенсированное арбитром время Рикки Пуч классно закрутил мяч под штангу с линии штрафной.

Таким образом "Барселона" побеждает 3:0 и девятый раз подряд получает Кубок Гампера.

Кубок Гампера. Финал
8 августа. Барселона. Эстади Йохан Кройф
"Барселона" - "Ювентус" 3:0
Голы: Депай 3, Брайтвейт 67, Пуч 90 + 4

"Барселона": Нету - Дест (Эмерсон 62), Араужо (Умтити 62), Пике, Альба (Бальде 71) - Роберто (Пуч 71), Бускетс - Демир (Нико 62), Гризманн (Колладо 86), Депай - Брайтвейт (Манай 78)

"Ювентус": Щенсны (Перрин 46) - де Шильо (Де Винтер 79), де Лигт (Кьеллини 61), Ругани (Бонуччи 61), Сандро (Пеллегрини 46) - Куадрадо (Кьеза 46), Бентанкур (Данило 46), Рэмзи (Маккени 46), Бернардески (Ранокья 61) - Мората (Маркес 61), Роналду (Кулушевски 46)

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона товарищеские матчи
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Комментарии (26)
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Spokoyno (Київ)
09.08.2021 в 09:35
РЕАЛьно чМоськи зовсім з глузду з'їхали перетворюючи футбольний сайт на СРАЧ! А що редакція сайту? Ігнорує, покриває чи очолює цей процес? Судячи з вподобань її боса останнє найбільш ймовірна версія. Коли звертався до них і вони чудово визначили, які дописи зовсім не від мене...
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+1
-2
TIHOnew (Хмельницький)
09.08.2021 в 09:41
Чомусь Перес, редакція і продажні суді переслідують одних і тих самих користувавчів. Це збіг?
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 09:48
Да, Вы правы... Весь гадюшник и срач идет из редакции.. Если они это не блокируют, более того, активно поощряют, значит. корень зла там... И для Вас, нормального фанатоа футбола скажу... Я вычислил, как с этим бороться. В конце каждого комментария я пишу 7 ЗМ великого МЕССИ... .... Знаю, что это выше их сил произнести такое... , делая вид, что какую-то гадость здесь пишу я... 7 ЗМ великого МЕССИ !!!
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0
-2
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Dаriаn Clark (Montreal - Queebec)
09.08.2021 в 09:21
Сегодня ночью проберусь в палату к костя игратенко и насру ему в кровать.
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+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 09:30
Ага, значит мой клон в редакции. ОК... Сейчас отвечу... Не переживай, чучело..КСТАТИ, 7 ЗМ великого МЕССИ !!!
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0
-2
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 09:20
У Аленя истерика. Бедный-бедный наш шепетовский шизофанатик
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 09:16
Я сменил и фото и пароль... Давай клон, погоняйся за мной... Кстати, 7 ЗМ великого МЕССИ !!!
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+1
-2
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 09:17
Сделай вообще камминг- аут наконец-то
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+1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 09:18
Придурок, это по твоей части... Какое же ты больное на голову существо. Ты хотя бы лечишься, шизофреник?
+1
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 09:10
Обращаюсь к главному редактору. Под моим именем здесь снова пишет некий костя игратенко. Пожалуйста примите меры. Комментарии от 8:36 и 8:49 не мои.
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0
-2
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 09:16
Костя Игратенко. Алень, у тебя раздвоение личности на фоне обострения шизофрении в связи с бегством Месси из обанкротившейся Барсы
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+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 09:17
Не балуйся, придурок!!! 7 ЗМ ВЕЛИКОГО МЕССИ !!!
+1
-2
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 09:18
Пока только шесть, как минимум три из которых не его, а Хави, Иньеста и Ван Дейка
+1
-1
avatar
Dаriаn Clark (Montreal - Queebec)
09.08.2021 в 08:49
Если Швец ничего не предпримет, обещаю перестать пить таблетки и тогда реалофаны ДЕРЖИТЕСЬ!!!
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+4
-1
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MES QUE UN ANUS
09.08.2021 в 09:04
Он тебя столько раз вертел, а ты все остановится не можешь
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0
-2
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Dаriаn Clark (Montreal - Queebec)
09.08.2021 в 08:36
И ещё одна мысль по увиденном. На фоне новой формы Барсы, которая получилась слишком уж веселенькой, мне ещё больше начинает нравиться форма ПСЖ. К тому же, она очень идёт к глазам Месси.
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+1
-6
Algrab (Костопiль)
09.08.2021 в 08:37
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+4
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 08:39
Ага, значит история повторяется... Появился клон, который пишет под моим ником... Значит срочно письмецо ШВЕЦУ !!!
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0
-4
Algrab (Костопiль)
09.08.2021 в 08:42
І в Моссад та СБУ також...
+3
0
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 08:51
Интересно, сколько раз этого придурка Швец посылал нах? А Аленю нравится))). От збочинець рогатий
+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.08.2021 в 08:44
Лапорта, это ты Дурианом прикидывается?. Извращенец влюбленный в бородатого мальчика с рукой Переса в стрингах
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+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.08.2021 в 08:13
Смотрел матч. Понравилась молодежь великой Барселоны. особенно хорош Демир. А такие очень перспективные молодые игроки Барсы, как Колладо, Нико, Бальде и Манай имели мало времени, чтоб проявить себя, но в целом каши не испортили. За весь матч, несмотря на многочисленные замены по ходу матча, рисунок игры Барсы выдерживался от первой до последней минуты матча. Но, также, буду объективным. Если Куман хочет побеждать, теперь уже без Месси, нужно более надежно играть в обороне. Проблемы в обороне есть. Ну и пройдусь по новой форме команды. На соседней ветке я раскритиковал форму Реала во вчерашнем матче с Миланом. И форма Барсы нового сезона оставляет вопросы. Например, шорты... Левая штанина гранатового цвета, правая - голубая... Как по мне, дизайн слишком уж веселенький... Хотелось бы более строгого дизайна.
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+2
-5
Algrab (Костопiль)
09.08.2021 в 08:30
Так, цей матч ти дивився....А матч- відповідь Ліверпуль- Барселона 4-0 не дивився, бо дивився хокей.... ну казкар..
Ответить
+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
09.08.2021 в 08:32
Дарик, ты что??? Смотришь Барселону без Месси? Зачем?
Ответить
+5
-1
Algrab (Костопiль)
09.08.2021 в 08:35
Він тепер закоханий в свого нового кумира: Серхіо Рамоса...
+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
09.08.2021 в 08:36
Дуриан, у тебя когнитивный диссонанс, то Барселона великая, то ЖКХ
Ответить
+4
-1


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