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Куман – о победе в Кубке Гампера: Лучшего игрока в мире всегда будет не хватать, но это нужно принять
Лео уже там
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги решающего поединка за Кубок Гампера с "Ювентусом" (3:0). Цитирует голландца Marca.
"Мы подписали Депая, и сегодня он показал, что может быть очень эффективным. Полузащитникам нужно больше забивать, в целом моя команда должна прибавить. Лучшего игрока в мире всегда будет не хватать, но это нужно принять. Нет смысла размышлять о прошлом, у нас многообещающая команда".
"Мы добились очень хорошего результата, вышли на высокий уровень в плане игры. Нету был прекрасен. Ребята, игравшие на Олимпиаде, еще не вернулись, но когда все будут в сборе, мы будем играть еще лучше".
"Когда такой игрок, как Месси, уходит, то всем становится тяжело – это нормально. Но мы должны двигаться дальше, мы не можем изменить ситуацию. У нас есть другие футболисты, способные действовать на его позиции и играть важную роль в команде".
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