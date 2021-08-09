Куман – о победе в Кубке Гампера: Лучшего игрока в мире всегда будет не хватать, но это нужно принять

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал итоги решающего поединка за Кубок Гампера с "Ювентусом" (3:0). Цитирует голландца Marca.

"Мы подписали Депая, и сегодня он показал, что может быть очень эффективным. Полузащитникам нужно больше забивать, в целом моя команда должна прибавить. Лучшего игрока в мире всегда будет не хватать, но это нужно принять. Нет смысла размышлять о прошлом, у нас многообещающая команда".

"Мы добились очень хорошего результата, вышли на высокий уровень в плане игры. Нету был прекрасен. Ребята, игравшие на Олимпиаде, еще не вернулись, но когда все будут в сборе, мы будем играть еще лучше".