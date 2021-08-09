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Как хорошо вы запомнили карьеру Лионеля Месси в Барселоне? Квиз от UA-Футбол

Испания
(2 голосов)

На 10 вопросов у вас есть три минуты

Как хорошо вы запомнили карьеру Лионеля Месси в Барселоне? Квиз от UA-Футбол

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На днях стало официально известно, что аргентинский форвард Лионель Месси не может продолжить контракт с "Барселоной" и теперь ищет себе новый клуб. Месси находился в структуре "Барселоны" более 20 лет, а дебютную игру за первую команду провел 16 октября 2004 года, выйдя на замену в матче против "Эспаньола". За это время аргентинец выиграл 38 трофеев и установил кучу разнообразных рекордов.

Сегодня мы предлагаем вам освежить в памяти карьеру Лео в "Барселоне", пройдя наш тест.

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В статье: Лионель Месси Барселона квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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hapos25
09.08.2021 в 12:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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