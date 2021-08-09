Как хорошо вы запомнили карьеру Лионеля Месси в Барселоне? Квиз от UA-Футбол

На днях стало официально известно, что аргентинский форвард Лионель Месси не может продолжить контракт с "Барселоной" и теперь ищет себе новый клуб. Месси находился в структуре "Барселоны" более 20 лет, а дебютную игру за первую команду провел 16 октября 2004 года, выйдя на замену в матче против "Эспаньола". За это время аргентинец выиграл 38 трофеев и установил кучу разнообразных рекордов.

Сегодня мы предлагаем вам освежить в памяти карьеру Лео в "Барселоне", пройдя наш тест.