  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Проблемы Барселоны не заканчиваются. Серхио Агуэро вернется на поле глубокой осенью
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Проблемы Барселоны не заканчиваются. Серхио Агуэро вернется на поле глубокой осенью

Испания
(1 голосов)

Весь старт сезона аргентинец пропустит

Проблемы Барселоны не заканчиваются. Серхио Агуэро вернется на поле глубокой осенью

Barcelona

Новина українською

Повреждение нового форварда каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро оказалась крайне серьезным. 33-летний аргентинский исполнитель из-за травмы голени пропустит около 3 месяцев, как сообщают Diario Sport и Marca.

Таким образом, Агуэро вернется на поле примерно в середине ноября – Серхио присоединился к Усману Дембеле и Ансу Фати в лазарете испанского гранда. Ранее Рональд Куман отмечал, что крайне надеется на аргентинского новичка.

Отметим, что в прошлой кампании экс-футболист "Манчестер Сити" сыграл 12 матчей в АПЛ. Напомним, на днях каталонский клуб покинул Лионель Месси, он не смог продлить контракт с "Барселоной" из-за правил Ла Лиги и финансовых проблем "сине-гранатовых".

Читайте такжеАгуэро хочет разорвать контракт с Барселоной из-за ухода Месси

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 14:24
Зато свободный агент и дружок Месси
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:07
А не надо дома бить ногой по табуретке от злости, шо Месси уходит, а он остаётся. На зло Барсе...
Ответить
0
-3
avatar
trafalgar (Запорожье)
09.08.2021 в 14:07
теперь за псж болеть будешь?
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:11
Нет, как и прежде, за Барселону. За ПСЖ только в ЛЧ, так как там Месси, которому кровь из носу, но надо её выиграть, на зло Ронику, мадридастам и его личным хейтерам. )
0
-3
avatar
Spokoynо (Київ)
09.08.2021 в 14:18
Також буду за ПСЖ в ЛЧ, навіть в матчі проти Барси Назло дітЛОХам
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:19
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:25
Виталий, против Барсы даже в финале ЛЧ?
0
-2
avatar
Spokoynо (Київ)
09.08.2021 в 14:30
ТАК! І думаю ти мене підтримаєш
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:36
Придётся, чего уж там. Лео нужнее. И заодно Барсе нос утрёт.
0
0
avatar
Spokoynо (Київ)
09.08.2021 в 14:38
Ось такі ми з тобою глори...
0
0
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 14:27
Алени начали сезонную миграцию к Эйфелевой башни. А ведь ещё раньше Барсодрочиус расписывал, как он не любит ПСЖ, там играют одни негры, это клуб фуфло))). Как же быстро переобулся Многоликий.
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:31
Читай внематочно Дурдом, шо я написал. Дебил блъ..
0
-3
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 14:32
Шмальнутый придурок, твой бред пусть читают твои соседи по шестой палате во главе с Дурианом
+2
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
09.08.2021 в 14:05
Посыпались каталонцы,старт ла лиги дастся нелегко думаю
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:15
Да и вся компания будет не лёгкой. Может даже и провальной.
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:27
нелёгкой пишется вместе
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:27
Спасибо брат за поправку.
0
-2
Dr. House (Поділля)
09.08.2021 в 14:30
Барсодрочиуса уже клинит, сам с собой п.и.здит. Опять обкурился, Многоликий
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
09.08.2021 в 14:38
Мой юмор далеко не каждый может понять, тем более всякие недоделанные дохтуры с обрезанными мозгами.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...