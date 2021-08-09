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Проблемы Барселоны не заканчиваются. Серхио Агуэро вернется на поле глубокой осенью
Весь старт сезона аргентинец пропустит
Barcelona
Повреждение нового форварда каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро оказалась крайне серьезным. 33-летний аргентинский исполнитель из-за травмы голени пропустит около 3 месяцев, как сообщают Diario Sport и Marca.
Таким образом, Агуэро вернется на поле примерно в середине ноября – Серхио присоединился к Усману Дембеле и Ансу Фати в лазарете испанского гранда. Ранее Рональд Куман отмечал, что крайне надеется на аргентинского новичка.
Отметим, что в прошлой кампании экс-футболист "Манчестер Сити" сыграл 12 матчей в АПЛ. Напомним, на днях каталонский клуб покинул Лионель Месси, он не смог продлить контракт с "Барселоной" из-за правил Ла Лиги и финансовых проблем "сине-гранатовых".
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