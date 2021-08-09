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Барселона назвала имя нового капитана
Им стал Серхио Бускетс
Фото: Твиттер Барселоны
Полузащитник Серхио Бускетс стал капитаном "Барселоны" после ухода форварда Лионеля Месси.
Еще одним претендентом на этот статус был вратарь Марк-Андре тер Стеген.
Четвертым капитаном игроки "блауграны" выбрали Альбу. Первым в списке значится Серджи Бускетс, вторым – Жерар Пике, третьим – Серджи Роберто.
32-летний защитник выступает за "Барселону" с 2012 года.
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Комментарии (5)
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Algrab (Костопiль)
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Dimka26 (Чернигов)
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yurets87 (запоріжжя)
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