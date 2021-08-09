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Барселона назвала имя нового капитана

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Им стал Серхио Бускетс

Барселона назвала имя нового капитана

Фото: Твиттер Барселоны

Новина українською

Полузащитник Серхио Бускетс стал капитаном "Барселоны" после ухода форварда Лионеля Месси.

Еще одним претендентом на этот статус был вратарь Марк-Андре тер Стеген.

Четвертым капитаном игроки "блауграны" выбрали Альбу. Первым в списке значится Серджи Бускетс, вторым – Жерар Пике, третьим – Серджи Роберто.

32-летний защитник выступает за "Барселону" с 2012 года.

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В статье: Серхио Бускетс Хорди Альба Барселона
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Комментарии (5)
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Algrab (Костопiль)
09.08.2021 в 17:50
Той, що в стрінгах...
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
09.08.2021 в 17:06
должен быть Пике
Ответить
+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
09.08.2021 в 16:56
Тер стегон
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+3
-1
Acsakal (Kharkov)
09.08.2021 в 17:13
Так. "Марк-Андре тер стегон", тер, але недотер.
Ответить
+4
-1
yurets87 (запоріжжя)
09.08.2021 в 17:21
Марк-Андре Тестостерон
Ответить
+2
-1


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