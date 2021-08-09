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Барселона потеряет около 137 миллионов долларов из-за ухода Месси

Испания
(2 голосов)

Каталонцам придеться пересмотреть расходы

Барселона потеряет около 137 миллионов долларов из-за ухода Месси

Фото: daily sabah / Автор: неизвестен

Новина українською

Барселона потеряет солидную сумму денег из-за ухода Лионеля Месси. По данным консалтинговой фирмы Brand Finance, уход форварда означает падение коммерческих доходов "Барселоны". В общей сложности клуб потеряет 137 миллионов долларов.

В продажу перестанут поступать футболки с фамилией Месси и другие маркетинговые продукты.

5 августа "Барселона" объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
09.08.2021 в 17:49
Мессі - 7 ЗМ та гора інших досягнень та рекордів! Наразі футбол це і ШОУ, яке потребує СУПЕРзірок! Без них продукт за гарну ціну не продаси! Тому Барселона так втратить... Та і Ла Ліга теж зайву копійку не отримає. Колись збірну Аргентину на товариський матч десь в Африку запрошували... Так за наявності Ліонеля був передбачений додатковий мільйон USD... А скільки би стоїв залишись він в Барсі Лео мільйонів п'ятдесят... шістдесят!
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Algrab (Костопiль)
09.08.2021 в 17:56
Тебе вкусив монреальський олень? Звернись до психіатра... По темі: ось до чого призводить недолугий менеджмент та жадібність окремих гравців...
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