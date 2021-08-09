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Барселона потеряет около 137 миллионов долларов из-за ухода Месси
Каталонцам придеться пересмотреть расходы
Фото: daily sabah / Автор: неизвестен
Барселона потеряет солидную сумму денег из-за ухода Лионеля Месси. По данным консалтинговой фирмы Brand Finance, уход форварда означает падение коммерческих доходов "Барселоны". В общей сложности клуб потеряет 137 миллионов долларов.
В продажу перестанут поступать футболки с фамилией Месси и другие маркетинговые продукты.
5 августа "Барселона" объявила об уходе 34-летнего Месси. Футболист покинул клуб из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.
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