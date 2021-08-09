Барселона потеряет около 137 миллионов долларов из-за ухода Месси

Мессі - 7 ЗМ та гора інших досягнень та рекордів!Наразі футбол це і ШОУ, яке потребує СУПЕРзірок!Без них продукт за гарну ціну не продаси! Тому Барселона так втратить... Та і Ла Ліга теж зайву копійку не отримає. Колись збірну Аргентину на товариський матч десь в Африку запрошували... Так за наявності Ліонеля був передбачений додатковий мільйон USD... А скільки би стоїв залишись він в Барсі Лео мільйонів п'ятдесят... шістдесят!