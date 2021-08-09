  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Утек в сеть лигочемпионский комплект формы Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Утек в сеть лигочемпионский комплект формы Барселоны

Испания
(1 голосов)

Концепт перекликается с гостевой джерси Реала

Утек в сеть лигочемпионский комплект формы Барселоны

Фото: footyheadlines / Автор: неизвестно

Новина українською

В сеть утекли фото третьего комплекта формы "Барселоны" на будущий сезон. Дизайн джерси вдохновлен разными районами города.

После основного комплекта, который вдохновлен клубным гербом, и фиолетовой гостевой формы, которая символизирует гендерное разнообразие и равенство, третья форма отсылает нас к сердцу Каталонии – самой Барселоне.

Комплект вдохновлён районами Les Corts, Sant Antoni, Sants, El Raval, Poble Sec и Gràcia.

Принт складывается из очертаний строений и абстракций, окрашенных в синий. Геометрический рисунок успокаивают две параллельные вертикальные гранатовые полосы.

Специальная форма для Лиги Чемпионов "Барса" носит ещё со времен Йохана Кройфа, когда техническим спонсором клуба была итальянская Kappa.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона футбольная форма
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
MES QUE UN CLUB
09.08.2021 в 23:55
«Утек в сеть» Капец ребятки. Вы тормоза, или сеть у вас дырявая. У этой формы уже борода выросла
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 00:18
Ну да, ещё в мае эту форму видел в сети. А у этих только протекло.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...