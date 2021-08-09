Утек в сеть лигочемпионский комплект формы Барселоны

В сеть утекли фото третьего комплекта формы "Барселоны" на будущий сезон. Дизайн джерси вдохновлен разными районами города.

После основного комплекта, который вдохновлен клубным гербом, и фиолетовой гостевой формы, которая символизирует гендерное разнообразие и равенство, третья форма отсылает нас к сердцу Каталонии – самой Барселоне.

Комплект вдохновлён районами Les Corts, Sant Antoni, Sants, El Raval, Poble Sec и Gràcia.

Принт складывается из очертаний строений и абстракций, окрашенных в синий. Геометрический рисунок успокаивают две параллельные вертикальные гранатовые полосы.

Специальная форма для Лиги Чемпионов "Барса" носит ещё со времен Йохана Кройфа, когда техническим спонсором клуба была итальянская Kappa.