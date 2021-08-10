Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси
Эй, а так можно было?
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Барселоны" предприняло последнюю попытку подписать трудовой договор с аргентинским нападающим Лионелем Месси – об этом сообщают AS и Mundo Deportivo со ссылкой на портал La Porteria.
По информации источника, генеральный директор "сине-гранатовых" Ферран Ревертер провел переговоры с игроком и сделал ему новое предложение остаться в клубе. Как это коррелируется с правилами Ла Лиги и финансовым положением "Барселоны" – вообще неизвестно.
Напомним, тот факт, что контракт Месси с "Барсой" не был продлен, завязан на экономических и структурных пунктах регламента Ли Лиги. Лионель должен стать игроком "ПСЖ" в ближайшее время, он переедет в столицу Франции как свободный агент.
Популярное сейчас
- Стало известно, какой номер Месси возьмет в ПСЖ, и что Барселона будет делать с десяткой в новом сезоне
- Шахтёр Караганда - Колос. Анонс и прогноз на матч Лиги конференций
- Олег Протасов: "Юридические вопросы Сергея Реброва оттягивают подписание контракта"
- Лунин отыграл второй тайм против Милана и совершил эффектный сейв - ВИДЕО
- Не сдержал слез. Александр Зинченко стал отцом! ФОТО
- Зинченко в красивом стиле на Олимпийском объявил пол ребенка - ВИДЕО