  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси

Испания
(13 голосов)

Эй, а так можно было?

СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Барселоны" предприняло последнюю попытку подписать трудовой договор с аргентинским нападающим Лионелем Месси – об этом сообщают AS и Mundo Deportivo со ссылкой на портал La Porteria.

По информации источника, генеральный директор "сине-гранатовых" Ферран Ревертер провел переговоры с игроком и сделал ему новое предложение остаться в клубе. Как это коррелируется с правилами Ла Лиги и финансовым положением "Барселоны" – вообще неизвестно.

Напомним, тот факт, что контракт Месси с "Барсой" не был продлен, завязан на экономических и структурных пунктах регламента Ли Лиги. Лионель должен стать игроком "ПСЖ" в ближайшее время, он переедет в столицу Франции как свободный агент.

Читайте такжеБарселона потеряет около 137 миллионов долларов из-за ухода Месси

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона
Оцените этот материал:
(13 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (19)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romb_DK (Київ)
10.08.2021 в 11:06
мабуть Rakuten розірве контракт з Барсою.
Ответить
+1
-7
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
10.08.2021 в 11:29
ні, найкращий титульний спонсор Барселони був UNIСEF ! а зараз цей Rakuten і БАрса - це цирк на дроті з відмиванням грошей
Ответить
+8
-1
Romb_DK (Київ)
10.08.2021 в 11:45
Ти просто дурко малолітнє - UNICEF це фонд ООН для дітей. Барса його просто рекламувала за безкоштовно. А Rakuten це компанія IT індустрії що приносить реальні гроші своїм спонсорським контрактом
0
-6
storm_ua (Николаев)
10.08.2021 в 11:05
Ахаха барса все таки не оставляет попыток себя уничтожить...Да что там гадать, и так все ясно, шмоньке нужен новый контракт на пол лярда евро.. Чует крыса что кредитные бабки есть, так и хочет ими поживиться... Ну чтож цирк шмонька и барса продолжается
Ответить
+10
-1
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
10.08.2021 в 11:24
)))
Ответить
+10
0
androma (Вересневе)
10.08.2021 в 11:04
Ох і .аіпали уже цим месі. Месі прилетить в Париж, Месі летить в Париж, Месі прилетів В Париж, пішов в туалет, перднув. Давайте вже хоч про Морозючку щось, для розрядки.
Ответить
+8
-1
Romb_DK (Київ)
10.08.2021 в 11:19
Їй не можна - в неї нога поламана. Пожалій калеку
Ответить
0
-5
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
10.08.2021 в 11:25
androma (Вересневе) 10.08.2021 в 11:04 Мессі ще встиг покакати - Мессі йде покакати - Мессі покакав - це звершилося, ви усі свідки цього ....
Ответить
+8
-1
Krivbass6 (Кривой Рог)
10.08.2021 в 10:40
однойжопой на два табурета
Ответить
+4
-1
Acsakal (Kharkov)
10.08.2021 в 10:27
А я вже було подумав, що довжелезні мильні опери вміє давати виключно УАФ... Але Барса не відстає...
Ответить
+6
0
янковский ян (Запорожье)
10.08.2021 в 10:24
В этой ситуации вопрос решается очень просто. Этот год он бегает за минималка а в следующем две зарплаты за год. Кто в курсе тот поймет.
Ответить
0
-5
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
10.08.2021 в 10:23
І без навичок володіння іспанською - мій нік зрозуміти неважко - СВЯЩЕННИМ ВОГНЕМ РЕАЛьної ІСТИНИ ВИПАЛЮВАТИ усіх мессозбочених виродків!!! Ut sit! (Да будет так! з латині)
Ответить
+11
-1
Romb_DK (Київ)
10.08.2021 в 11:21
а мессізбоченим виродкам неоднаково чи плаче за тобою дурдом чи ні?
Ответить
0
-9
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
10.08.2021 в 11:27
А мені Me vale mierda на тебе і твою ахінею!!!
+8
-1
Romb_DK (Київ)
10.08.2021 в 11:29
при такій діареї допомогає регідрон
0
-8
oda1979 (Запорожье)
10.08.2021 в 10:11
Меська платит Барселоне за честь играть в клубе??!! А так можно??
Ответить
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
10.08.2021 в 10:10
Слов уже нет.
Ответить
+4
0
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
10.08.2021 в 10:27
одні лиш емоції )))
Ответить
+11
0
sanchiz_r (Харьков)
10.08.2021 в 10:06
неужели бесплатно поиграть годик, а на следующий сезон утрясут зп?))
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...