СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси

Руководство "Барселоны" предприняло последнюю попытку подписать трудовой договор с аргентинским нападающим Лионелем Месси – об этом сообщают AS и Mundo Deportivo со ссылкой на портал La Porteria.

По информации источника, генеральный директор "сине-гранатовых" Ферран Ревертер провел переговоры с игроком и сделал ему новое предложение остаться в клубе. Как это коррелируется с правилами Ла Лиги и финансовым положением "Барселоны" – вообще неизвестно.

Напомним, тот факт, что контракт Месси с "Барсой" не был продлен, завязан на экономических и структурных пунктах регламента Ли Лиги. Лионель должен стать игроком "ПСЖ" в ближайшее время, он переедет в столицу Франции как свободный агент.