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Реал подал в суд на президента Ла Лиги
Все из-за соглашение с инвестфондом
Хав'єр Тебас, фото - Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" выступил с официальным заявлением о том, что клуб подает иски в суд против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, а также против фонда CVC, с которым испанская лига планирует заключить договор.
"Совет директоров также решил осуществить юридические действия всех видов, которые будут признаны целесообразными для аннулирования возможных решений Ассамблеи Ла Лиги, который состоится 12-го августа, по соглашению между Ла Лигой и фондом CVC", - говорится в официальном коммюнике.
Как известно, Ла Лига договорилась с CVC Capital Partners, штаб-квартира которого расположена в Люксембурге, о передаче 10% коммерческих прав (кроме ТВ-прав - они полностью остались за лигой) за 2,7 млрд евро.
"Реал" выступает против, поскольку это соглашение противоречит планам мадридского клуба все же воплотить в жизнь идею с созданием Суперлиги.
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