  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал подал в суд на президента Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал подал в суд на президента Ла Лиги

Испания
(2 голосов)

Все из-за соглашение с инвестфондом

Реал подал в суд на президента Ла Лиги

Хав'єр Тебас, фото - Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мадридский "Реал" выступил с официальным заявлением о том, что клуб подает иски в суд против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, а также против фонда CVC, с которым испанская лига планирует заключить договор.

"Совет директоров также решил осуществить юридические действия всех видов, которые будут признаны целесообразными для аннулирования возможных решений Ассамблеи Ла Лиги, который состоится 12-го августа, по соглашению между Ла Лигой и фондом CVC", - говорится в официальном коммюнике.

Как известно, Ла Лига договорилась с CVC Capital Partners, штаб-квартира которого расположена в Люксембурге, о передаче 10% коммерческих прав (кроме ТВ-прав - они полностью остались за лигой) за 2,7 млрд евро.

"Реал" выступает против, поскольку это соглашение противоречит планам мадридского клуба все же воплотить в жизнь идею с созданием Суперлиги.

Читайте такжеПрезидент Ла Лиги: Если Барселона и Реал действительно нарушили правила УЕФА, то должны быть санкции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Реал (Мадрид)

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...