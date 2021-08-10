Реал подал в суд на президента Ла Лиги

Мадридский "Реал" выступил с официальным заявлением о том, что клуб подает иски в суд против президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, а также против фонда CVC, с которым испанская лига планирует заключить договор.

"Совет директоров также решил осуществить юридические действия всех видов, которые будут признаны целесообразными для аннулирования возможных решений Ассамблеи Ла Лиги, который состоится 12-го августа, по соглашению между Ла Лигой и фондом CVC", - говорится в официальном коммюнике.

Как известно, Ла Лига договорилась с CVC Capital Partners, штаб-квартира которого расположена в Люксембурге, о передаче 10% коммерческих прав (кроме ТВ-прав - они полностью остались за лигой) за 2,7 млрд евро.

"Реал" выступает против, поскольку это соглашение противоречит планам мадридского клуба все же воплотить в жизнь идею с созданием Суперлиги.