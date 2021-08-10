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В сети появилось видео, как Месси с семьей вылетает в Париж

Испания
(9 голосов)

Столица Франции ждет высокого гостя

В сети появилось видео, как Месси с семьей вылетает в Париж

фото - Twitter @FabrizioRomano

Новина українською

Похоже, в саге о переходе Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" в ближайшее время будет поставлена ​​точка.

Сегодня ведущие футбольные СМИ сообщили, что аргентинец согласовал контракт сроком на два года с возможностью продления еще на год. По соглашению Лео будет зарабатывать в Париже 35 млн евро в год.

Затем появилось видео, как Лионель Месси вместе с семьей прибыл в аэропорт, чтобы отправиться в Париж. По информации L`Equipe, сегодня Месси пройдет медосмотр, а затем поставит подпись под соглашением. На среду, 11 августа, запланирована его пресс-конференция.

Напомним, Лионель Месси планировал продолжить карьеру в "Барселоне", в которой находился с 13 лет. Однако финансовые правила Ла Лиги помешали сторонам подписать новое соглашение. В составе каталонского гранда Месси выиграл 38 титулов.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (11)
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storm_ua (Николаев)
10.08.2021 в 16:19
Шмонькины рабы никогда этого не поймут, пущеглупые каталонцы все еще верят в третьи силы, которые помешали шмоньке остаться)))Шмонька хотел накивать пятками еще в прошлом году, он понимал что бабла больше нет у барсы.. Но ковид помешал этим планам. Теперь все иначе, аферист шмонька использует ситуацию по полной.. И лишь только шмонькины рабы продолжают жевать сопли, и верить в то что шмонька не виноват.
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+5
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.08.2021 в 16:41
В моем понимании шмоеька - это флорентино перес.. А при чем здесь перес?
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+1
-5
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
10.08.2021 в 17:15
storm_ua (Николаев) )))
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+4
0
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
10.08.2021 в 17:15
darian clark
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+4
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
10.08.2021 в 16:12
Мессі лицемір! Вони з батьком та агентами з ПСЖ свідомо спланували таку комбінацію. Свідомо загнали керівництво Барси у таку пастку. Невже ніхто не розуміє???
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+5
-3
avatar
Me vale mierda messi (Portalegre)
10.08.2021 в 17:16
Фанат Українського Футболу
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+4
0
storm_ua (Николаев)
10.08.2021 в 16:07
Шмонька унюхал бабки, резко преданность к барсе улетучилась... А как рыдал, как рыдал... Как слюнями умывался... =)))
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+5
-2
Фанат Українського Футболу (Київ)
10.08.2021 в 16:13
Лицемірство Мессі у чистому вигляді
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+5
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 15:20
Месии мог просто поехать в Париж на тусняк к Неймару. Жена и дети в Диснейлэнд.
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+3
-7
avatar
c99baf (Харьков)
10.08.2021 в 15:39
Фамилию правильно напиши,проффессор мля...
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+4
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 16:56
Это так в редакции шутят, человек со странным ником с99baf. Нравлюсь я им сильно.
0
-5


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