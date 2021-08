В сети появилось видео, как Месси с семьей вылетает в Париж

Похоже, в саге о переходе Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" в ближайшее время будет поставлена ​​точка.

Сегодня ведущие футбольные СМИ сообщили, что аргентинец согласовал контракт сроком на два года с возможностью продления еще на год. По соглашению Лео будет зарабатывать в Париже 35 млн евро в год.

Затем появилось видео, как Лионель Месси вместе с семьей прибыл в аэропорт, чтобы отправиться в Париж. По информации L`Equipe, сегодня Месси пройдет медосмотр, а затем поставит подпись под соглашением. На среду, 11 августа, запланирована его пресс-конференция.

Lionel Messi arrives at the airport - the Argentine is set to fly out to Paris to wrap up his move this afternoon. (: @mariagarridos) pic.twitter.com/x0eOE1Yc0S