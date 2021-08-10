Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В сети появилось видео, как Месси с семьей вылетает в Париж
Столица Франции ждет высокого гостя
фото - Twitter @FabrizioRomano
Похоже, в саге о переходе Лионеля Месси в "Пари Сен-Жермен" в ближайшее время будет поставлена точка.
Сегодня ведущие футбольные СМИ сообщили, что аргентинец согласовал контракт сроком на два года с возможностью продления еще на год. По соглашению Лео будет зарабатывать в Париже 35 млн евро в год.
Затем появилось видео, как Лионель Месси вместе с семьей прибыл в аэропорт, чтобы отправиться в Париж. По информации L`Equipe, сегодня Месси пройдет медосмотр, а затем поставит подпись под соглашением. На среду, 11 августа, запланирована его пресс-конференция.
Lionel Messi arrives at the airport - the Argentine is set to fly out to Paris to wrap up his move this afternoon. (: @mariagarridos) pic.twitter.com/x0eOE1Yc0S— Get French Football News (@GFFN) August 10, 2021
Напомним, Лионель Месси планировал продолжить карьеру в "Барселоне", в которой находился с 13 лет. Однако финансовые правила Ла Лиги помешали сторонам подписать новое соглашение. В составе каталонского гранда Месси выиграл 38 титулов.
Популярное сейчас
- Ради Суперкубка УЕФА? Ярославский выделил солидную сумму на новую аудиосистему для стадиона Металлист
- Стало известно, какой номер Месси возьмет в ПСЖ, и что Барселона будет делать с десяткой в новом сезоне
- 4-2-4 с Буяльским и Степанюком. Символическая сборная 3-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- СМИ: Генеральный директор Барселоны сделал новое предложение Лионелю Месси
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО
- Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО