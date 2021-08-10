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Барселона убрала изображение Месси с фасада Камп Ноу

Испания
(11 голосов)

Каталонцы адаптируются к новой реальности

Барселона убрала изображение Месси с фасада Камп Ноу

Фото: skysports / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" убрала изображение аргентинского нападающего Лионеля Месси с фасада домашнего стадиона "Камп Ноу". Соответствующие фото были опубликованы в твиттере Siaran Bola Live.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси прилетит в Париж в ближайшие часы. В сети появилось видео, как футболист вместе с семьей прибыл в аэропорт Барселоны.

По данным журналиста, Месси и ПСЖ договорились о контракте на два сезона с зарплатой € 35 млн в год. В соглашении будет прописана опция о продлении до 2024-го.

Также портал La Porteria утверждал, что сине-гранатовые возобновили переговоры с 34-летним аргентинцем и сделали ему новое предложение. С футболистом якобы общался генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (16)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
10.08.2021 в 16:41
Палає-Палай-Палатиме розірваний пукан шепетівського мееессоозбоченця - шизопутана darian clark не в змозі пережити такого приниження свого куміра - спалила затерту до дирок емблему Барселони в своїй райПСИХпалаті , зі словами:
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+6
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
10.08.2021 в 16:48
, "Та пішли ви банкрути негідні Мессі - самий-самий... Бог, і обцілувавши заплямований жовтизною постер ЛеоМессі - darian clark
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+6
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
10.08.2021 в 16:51
darian clark підсумував :А я за ПСЖ з самого-самого утробного періоду... з утворення ракушки БЕЗмозкої
+6
-1
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
10.08.2021 в 16:53
Sorry, що так багато дописів - сайт чомусь ні в яку не пропускав допис - довелося по частинам написати
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+6
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.08.2021 в 16:38
Ладно. Не буду томить лицемера. 5 августа было объявлено о невозможности подписать Месси по правилам Лиги. А аудит клуба был завершен 3 августа.. Вот тебе и объяснение, почему Ляпорта был уверен, что подпишет Месси, но в последнюю минуту цифры аудита для него и всего руководства были ошеломляющие. Собственно говоря, Ляпорта так и сказал на своей пресс конф. 7 ЗМ МЕССИ !!!
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0
-7
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.08.2021 в 16:34
Не понимаю, почему клетка завибрировала... Перед новым сезоном меняют фасад стадиона, его рекламную составляющую.. Обычное дело перед каждым новым сезоном. Что касается высказывания лицемера под кличкой "фанат русского футбола", назови мне, какого числа руководство великой Барселоны закончили аудит клуба? ? ЗМ МЕССИ !!!,
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0
-7
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
10.08.2021 в 16:36
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+6
0
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Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 16:46
Дариан, как понимать твоё ? ЗМ МЕССИ? Это не ты или очепятка?
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0
-7
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Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 17:18
Наверно в редакции дитлохи шутят..
0
-4
Фанат Українського Футболу (Київ)
10.08.2021 в 16:17
Мессі лицемір! Вони з батьком та агентами з ПСЖ свідомо спланували таку комбінацію. Свідомо загнали керівництво Барси у таку пастку. Невже ніхто не розуміє???
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+8
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
10.08.2021 в 16:21
Фанат Українського Футболу Повністю поділяю вашу думку, але ж мееессооозбоочені екс-барсоглори геть не сприймають РЕАЛьної ПРАВДИ -що ж вдієш, коли мессоманія накриває людей з головою...
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+7
-1
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Гваделупа Гондураса (Huhuj)
10.08.2021 в 16:05
Ну и зря. Другие клубы наоборот гордятся великими футболистами, которые за них играли
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+1
0
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Dimidrolenko (Новая Ляля)
10.08.2021 в 15:52
Да, ето жестко(
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+1
0
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MUTU mejor que Messi (FLORENTIA)
10.08.2021 в 15:42
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+7
-1
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Барселиниус (землянин)
10.08.2021 в 15:40
Месси видать послал гендира на..уй. Буквально.
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+3
-9
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Spokoyno (Київ)
10.08.2021 в 16:25
Мессі - 7 ЗМ та гора інших титулів та рекордів! Тому ні часу без інформації про Ліонеля Ну можна ще трошки про матчі, як фон видати... Принаймні поки не почнуться ТОП-чемпіонати. Бо напиши про інших... того ж КР7 п'ять переглядів і може хтось трьома словами відмітиться. Різні рівні зацікавленості А так чекаємо офіційного контракту.
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+2
-8


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