Барселона убрала изображение Месси с фасада Камп Ноу

"Барселона" убрала изображение аргентинского нападающего Лионеля Месси с фасада домашнего стадиона "Камп Ноу". Соответствующие фото были опубликованы в твиттере Siaran Bola Live.

Gambar Messi sudah dihilangkan dari Camp Nou.



Netijen:

- Diganti kepak sayap kebhinekaan tu

- Partai mana yang endorse camp nou? pic.twitter.com/9yrFVlUMX3 — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) August 10, 2021

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси прилетит в Париж в ближайшие часы. В сети появилось видео, как футболист вместе с семьей прибыл в аэропорт Барселоны .

По данным журналиста, Месси и ПСЖ договорились о контракте на два сезона с зарплатой € 35 млн в год. В соглашении будет прописана опция о продлении до 2024-го.

Также портал La Porteria утверждал, что сине-гранатовые возобновили переговоры с 34-летним аргентинцем и сделали ему новое предложение. С футболистом якобы общался генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер.