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Барселона убрала изображение Месси с фасада Камп Ноу
Каталонцы адаптируются к новой реальности
Фото: skysports / Автор: неизвестен
"Барселона" убрала изображение аргентинского нападающего Лионеля Месси с фасада домашнего стадиона "Камп Ноу". Соответствующие фото были опубликованы в твиттере Siaran Bola Live.
Gambar Messi sudah dihilangkan dari Camp Nou.— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) August 10, 2021
Netijen:
- Diganti kepak sayap kebhinekaan tu
- Partai mana yang endorse camp nou? pic.twitter.com/9yrFVlUMX3
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси прилетит в Париж в ближайшие часы.
По данным журналиста, Месси и ПСЖ договорились о контракте на два сезона с зарплатой € 35 млн в год. В соглашении будет прописана опция о продлении до 2024-го.
Также портал La Porteria утверждал, что сине-гранатовые возобновили переговоры с 34-летним аргентинцем и сделали ему новое предложение. С футболистом якобы общался генеральный директор "Барселоны" Ферран Ревертер.
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