Барса без Месси, Азар vs Дембеле: ТОП-10 вопросов к Примере-2021/22

Сегодня стартует очередной розыгрыш чемпионата Испании, с чем мы всех и поздравляем.

Испанский футбол потерял в блеске за последнее время, но он все еще крутой. Не судите по именам и зарплатным ведомостям. Разве "Вильярреал" выглядел слабее "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА? Да и "Фурия" на Евро выступила лучше распиаренных французов.

Чемпионат, который стартует сегодня, таит массу интриг. Это будет первый розыгрыш с 2003 года, в котором не будет Лионеля Месси и Серхио Рамоса - лучшего форварда и лучшего защитника этого века. Прочувствуйте историчность момента!

Лео и Рамоса нельзя моментально заменить, это чушь собачья. Оба давно уже не просто футболисты, а идолы для миллионов фанатов; современные богатыри, чей совместный эпос теперь завершен и будет бережно передаваться из поколения в поколение.

У "Реала" и "Барсы" не осталось выбора - им надо писать новую историю с нуля. На перестройку уйдут годы, поэтому пока от грандов многого не ждем. По идее, геройствовать должны другие - "Севилья" и "Вильярреал" в упор приблизились к лидирующему трио, да и остальным середнякам есть что предложить. Думается, новый сезон будет прежде всего про них - тех, кого мы так долго не замечали за обсуждениями очередного Класико.

Вопрос 1. Что такое "Барселона" без Месси?

Месси забил за "Барсу" 672 гола и отдал 305 ассистов, если верить Transfermarkt. Никто и никогда не сделал для одного клуба больше, чем он. Уход Лео завершает эпоху и в чемпионате, и в самой "Барселоне". На протяжении 15 лет на "Камп Ноу" работало правило: "Отдай Месси, он что-нибудь придумает". Теперь его нет, а необходимость забивать осталась.

Исходя из статуса тащить должен Гризманн, но предсезонные матчи ярче провел Депай. Опять зияет дыра в центре атаки - Агуэро, как обычно, травмирован, а Брейтуэйт хочет, но не может. С защитой и хавбеками все вроде прогнозируемо, но есть нюанс - ненависть "Камп Ноу" к "гастарбайтерам" Ленгле и Юмтити. Обоих выставили на трансфер - и оба остались ради денег, хотя после прихода Эрика Гарсии основа им не светит. Фанаты освистывают их так, что дрожит стадион.

Сможет ли Куман слепить новую команду из этого материала и в этой атмосфере, наверное, не знает даже он сам. В новом сезоне "Барса" может занять как первое, так и шестое место - причем оба исхода не стали бы неожиданностью.

Вопрос 2. Вернет ли Бэйл интерес к футболу?

Валлийцу 32 года - далеко не критичный возраст, но ментально, кажется, ему под 60. Последние годы Гарет выглядел органичнее, дремая на скамейке, чем бегая по полю. Но, опять же, есть нюанс: Бэйл ненавидел Зидана, а в новом сезоне "Реал" будет тренировать Карло Анчелотти, с которым Гарет выдал 15+13 и 13+9 в 2013-15 годах. Пожалуй, это его лучшее время в Мадриде вообще.

На Евро Бэйл показал, что азарт в нем остался, но форма на дне, поэтому силенок хватило лишь на убогую Турцию. Чтоб блистать в Примере ему нужны совершенно другие кондиции. От того, захочет ли Гарет их набрать, сильно зависит успех "Реала" в новом сезоне. Винисиус молод, Азара нет, а Бензема в одиночку не справится.

Вопрос 3. Чемпионат ветеранов: на сколько их хватит?

Месси с Рамосом ушли, но доминирование ветеранов в Примере сохранилось. Бускетс, Пике, Модрич, Бензема, Давид Сильва, Фернандо, Хесус Навас, Яго Аспас все еще лучшие в своих командах.

Более того, в клубах поменьше еще пылят Сольдадо и Негредо, и даже 40-летний Хоакин достаточно хорош, чтобы выходить в старте "Бетиса"! Сами решайте, что это - следствие вымывания молодежи в более богатые лиги, или же испанский климат благотворно влияет на продолжительность карьер. Мы же выскажем предположение: к концу сезона-2021/22 часть этой группы заслуженных пенсионеров окончательно выдохнется. Может, даже больше половины.

Вопрос 4. Готов ли "Вильярреал" играть чемпионат, как Лигу Европы?

Унаи Эмери за год слепил из "Подводников" блестящую кубковую команду, которая умело подстраивается под соперника, терпит в ожидании своего шанса и вообще никого не боится. Честь ему за это и хвала. Победить "МЮ" и дотянуть до серии пенальти с "Челси" дорогого стоит.

Новый сезон должен показать, есть ли у этого "Вильярреала" потенциал для следующего шага - играть каждый матч, как с "МЮ". Для этого нужна глубина состава, и она есть, но еще важнее - изменить мышление. Как "Лестер" в сезоне-2015/16. Если у Эмери выйдет - "Субмарина" будет грозной силой. У нее есть все - и опытная защита во главе с Альбиолем; и доминирующий центрхав Парехо; и крутые вингеры Пино и Чуквезе; и забивной Жерар Морено впереди. Но главное - поменять мышление. Ну и ЛЧ надо слить, если "попрет" в Ла Лиге - Боливар двоих не выдержит.

Вопрос 5. Почему бездействует Мончи?

"Севилья" - еще один претендент на роль сенсации в новом сезоне. Команда Хулена Лопетеги еще в прошлом розыгрыше играла на равных с грандами и на финише уступила им всего-ничего. Казалось бы, после уходов Месси и Рамоса самое время дожимать, но гений трансферов Мончи пока спокоен.

Этим летом "Севилья" подписала лишь двух свободных агентов - атакующего хава Ламелу и вратаря Дмитровича. Оба игрока, что называется, породистые, но для борьбы за золото этого маловато. Неужели "Нервион" не думает о журавле и доволен синицей в виде вечного четвертого места?

Вопрос 6. Из чего сделан Педри?

Нет, ну серьезно: парень отбегал полный сезон за "Барсу", затем поехал на Евро, после которого еще отправился в Японию на Олимпиаду. В сумме он сыграл 73 матча за один сезон! И знаете, что? Он отказался от отпуска и уже 12 августа работал в общей группе "Барселоны".

Понятно, что 18 лет, здоровья много, но каталонцы все равно очень рискуют. При таких нагрузках травма может настичь тинейджера в любой момент - хоть на Фати посмотрите. Если же Педри отбегает и второй сезон в полном объеме без травм, и при этом будет полезен на поле - мы честно признаем, что у Кларка Кента появился родич-футболист.

Вопрос 7. Кто сыграет больше: Азар или Дембеле?

"Реал" заплатил за Эдена Азара 115 млн евро, и он получил 10 травм за 2 сезона. "Барса" выложила за Усмана Дембеле 135 млн, и он за те же 2 года попал в лазарет 8 раз. Тут даже комментарии излишни - не бить же лежачих.

Вопрос, кто из них сыграет больше, немного стебный. Честнее спросить: получится ли у француза и бельгийца провести хотя бы по десятку полных матчей в новом сезоне? Увы, их медицинские карты оставляют мало места для маневра. "Реал" с "Барсой" инвестировали деньги в самый дорогой в мире хрусталь.

Вопрос 8. Где потолок Жерара Морено?

Лидеру "Вильярреала" уже 29 лет, но его настоящая карьера началось не так давно. В молодости Морено был типичным таранным форвардом, который боролся и замыкал кроссы, но лет в 27-28 внезапно переменился. Последнее время он действует по всему фронту атаки, обыгрывает, отдает, создает пространство. Уму непостижимо, что с ним произошло.

Его статистика голов тоже растет стремительно: за три года Жерар сделал рывок с 8 голов до 23. Он же забил оба мяча "Вильярреала" в матчах с "МЮ" и "Челси". Казалось бы, куда еще выше, но этот парень может. После ухода Месси именно Морено - главный фаворит на Трофео Пичичи. Бензема и Суарес мастеровитее, но они на закате, а Жерар лишь приближается к пику.

Вопрос 9. Испортит ли владелец еще один сезон "Валенсии"?

Питер Лим для "Валенсии" - это как Бартомеу для "Барселоны", как Коломойский для "Кривбасса", как варвары для Рима. Это беда, которая никогда не приходит одна. Фанаты "Лос Чес" пугают им своих детей.

Всего лишь за два года сингапурцу удалось отбросить "Валенсию" с 4-го места на 14-е. Он выгнал успешного, но неудобного тренера Марселино; неоднократно ошибся с покупками, раздув долги, а потом, в разгар кризиса, приказал продавать, чтоб клуб вернул ему займы за 2014-15 годы. Сегодня у "Валенсии" почти некем играть, но Хосе Бордалас управлялся и с меньшим, поэтому надежда на ТОП-7 остается. Главное, чтобы Лим опять не начал демонстрировать свой талант менеджера. К сожалению для "Летучих мышей", продавать клуб он пока не намерен.

Вопрос 10. Остался ли огонь у Симеоне?

Эль Чоло тренирует "Атлетико" с 2011-го, что аномально долго по нынешним временам. Еще в 2018-19 годах он вслух размышлял об уходе; поговаривали, что на мази вариант с "Интером". Но затем Симеоне остался и даже взял чемпионство при живом-то Месси. Однако ощущение триумфа какое-то неполное.

Возможно, это из-за ЛЧ, где "Челси" проехался по "Матрасникам" катком. Предыдущие "большие" команды Симеоне такого бы не допустили. "Атлетико"-2013 с Габи, Раулем Гарсией и Диего Костой был и злее, и жестче; да и команда-2016 во главе с Гризманном на поле умела гораздо больше. Нынешние "Матрасники" играют по тем же лекалам, но слабее, и это невольно обращает мысли к Симеоне - а что, если ему пора? Вроде, и чемпионство есть, и контракт смачный, и фанаты обожают, но каждый новый сезон слабее предыдущего, и он не в силах это остановить?

В новом сезоне предлагаем смотреть даже не на результаты "Атлетико", а на огонь в глазах игроков и Чоло. Только если пламя будет обжигать, как раньше, историю стоит продолжать. Без огня этот проект пустой.