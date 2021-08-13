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Куман – о переходе Месси в ПСЖ: Теперь Барселоне будет сложнее забивать голы
Рональд на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился своим мнением о влиянии аргентинца Лионеля Месси на бывшую команду.
"Нужно перелистнуть страницу и сосредоточиться на новом сезоне. Мы работаем над будущим "Барселоны". Мы говорим не просто об игроке, а о Лео Месси, лучшем футболисте мира на протяжении многих сезонов. Теперь нам будет сложнее забивать голы. Лео забил 30 мячей в прошлой кампании. Теперь другим нашим игрокам нужно сделать шаг вперед. Мы ждем возвращения Фати и Коутиньо, тогда у нас будет еще более сильная команда. Хоть и дело больше в улучшении нас как команды".
"Наша цель – всегда выигрывать трофеи, быть чемпионами, хорошо выступить в ЛЧ. У таких клубов, как "Барса", не может быть сезонов без трофеев".
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