Куман – о переходе Месси в ПСЖ: Теперь Барселоне будет сложнее забивать голы

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился своим мнением о влиянии аргентинца Лионеля Месси на бывшую команду.

"Нужно перелистнуть страницу и сосредоточиться на новом сезоне. Мы работаем над будущим "Барселоны". Мы говорим не просто об игроке, а о Лео Месси, лучшем футболисте мира на протяжении многих сезонов. Теперь нам будет сложнее забивать голы. Лео забил 30 мячей в прошлой кампании. Теперь другим нашим игрокам нужно сделать шаг вперед. Мы ждем возвращения Фати и Коутиньо, тогда у нас будет еще более сильная команда. Хоть и дело больше в улучшении нас как команды".