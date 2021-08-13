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Куман – о переходе Месси в ПСЖ: Теперь Барселоне будет сложнее забивать голы

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Рональд на связи

Куман – о переходе Месси в ПСЖ: Теперь Барселоне будет сложнее забивать голы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился своим мнением о влиянии аргентинца Лионеля Месси на бывшую команду.

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"Нужно перелистнуть страницу и сосредоточиться на новом сезоне. Мы работаем над будущим "Барселоны". Мы говорим не просто об игроке, а о Лео Месси, лучшем футболисте мира на протяжении многих сезонов. Теперь нам будет сложнее забивать голы. Лео забил 30 мячей в прошлой кампании. Теперь другим нашим игрокам нужно сделать шаг вперед. Мы ждем возвращения Фати и Коутиньо, тогда у нас будет еще более сильная команда. Хоть и дело больше в улучшении нас как команды".

"Наша цель – всегда выигрывать трофеи, быть чемпионами, хорошо выступить в ЛЧ. У таких клубов, как "Барса", не может быть сезонов без трофеев".

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В статье: Лионель Месси Рональд Куман Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
13.08.2021 в 12:12
Кумань, кубок короля это твоё всё, если очень очень сильно повезёт. Без Месси ты НОЛЬ. И вообще, будет большим счастьем, если Барса попадёт в зону ЛЧ с таким физруком.
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