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Удаление на 3 минуте – так начинается Ла Лига. Постарался защитник Валенсии

Испания
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(1 голосов)

Огненное начало Примеры

Удаление на 3 минуте – так начинается Ла Лига. Постарался защитник Валенсии

Фото: twitter.com/valenciacf/ автор неизвестен

Новина українською

Только начался матч “Валенсия” - “Хетафе”, а уже удаление – на 3 минуте жестко сфолил игрок “летучих мышей” Уго Гильямон. Через несколько минут они ещё и вышли вперед.

Первый тур испанской Примеры стартовал в 22:00. Команды начали не с голов, а с удалений: Уго Гильямон жестко сыграл в ногу Неманьи Максимовича – заслуженная красная карточка.

Но на данный момент это ничем не помогло “Хетафе”, так как на 11 минуте “летучие мыши” заработали пенальти и Карлос Солер уверенно вколотил мяч в сетку ворот гостей. 1:0.

Следующий матч в рамках Ла Лиги сыграет Мальорка и Реал Бетис завтра в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, что официальным транслятором чемпионата Испании в Украине является MEGOGO.

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В статье: Валенсия (Испания) "Хетафе" Карлос Солер
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Комментарии (1)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
13.08.2021 в 23:31
Якшо порушення тягне на червону то не залежно на якій хвилині матчу.
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