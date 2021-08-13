Удаление на 3 минуте – так начинается Ла Лига. Постарался защитник Валенсии

Только начался матч “Валенсия” - “Хетафе”, а уже удаление – на 3 минуте жестко сфолил игрок “летучих мышей” Уго Гильямон. Через несколько минут они ещё и вышли вперед.

Первый тур испанской Примеры стартовал в 22:00. Команды начали не с голов, а с удалений: Уго Гильямон жестко сыграл в ногу Неманьи Максимовича – заслуженная красная карточка.

Но на данный момент это ничем не помогло “Хетафе”, так как на 11 минуте “летучие мыши” заработали пенальти и Карлос Солер уверенно вколотил мяч в сетку ворот гостей. 1:0.

Следующий матч в рамках Ла Лиги сыграет Мальорка и Реал Бетис завтра в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, что официальным транслятором чемпионата Испании в Украине является MEGOGO.